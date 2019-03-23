 Трамп заявив, що не читав доповідь Мюллера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Трамп заявив, що не читав доповідь Мюллера

Американський президент заявив, що має право прочитати повну доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори, але не зробив цього.

Трамп звинуватив розслідування у витраті часу і грошей

Трамп звинуватив розслідування у витраті часу і грошей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не читав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо його розслідування можливого втручання Росії в вибори американського президента 2016 року. "Я ще не прочитав доповідь Мюллера, попри те, що маю право на це. Тільки знаю про висновки, головний з яких - змови не було", - написав він у суботу, 6 березня, у Twitter.

Трамп також додав, що за атаками стояли "13 злісних демократів, які ненавидять" його. Пізніше їхня кількість зросла до 18, додав він. Президент США також вказав, що на розслідування Мюллера були витрачені два роки і 30 мільйонів доларів. "Витрачений даремно час", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 22 березня спецпрокурор Роберт Мюллер та його слідча група повідомили про завершення роботи над розслідуванням щодо можливого втручання РФ у вибори в США 2016 року. 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр написав у листі до Конгресу, що слідчі не виявили жодних ознак злочину в діях президента Дональда Трампа та його оточення під час президентської кампанії 2016 року.

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Відредагований звіт щодо розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера на 400 сторінках опублікують щонайпізніше до середини квітня, обіцяють у міністерстві юстиції США. (30.03.2019)

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав доповідь про ймовірне втручання Кремля в президентські вибори у США американському генпрокурору Вільяму Барру. (23.03.2019)

Що стосується іншого предмета розслідування - підозр у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Вільям Барр наголосив, що для обвинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо.

У Білому домі назвали висновки міністерства юстиції США "повним та цілковитим виправданням" президента Трампа. Натомість представники опозиційної Демократичної партії висунули вимогу до уряду якомога швидше оприлюднити повністю сам текст розслідування. Вільям Барр пообіцяв до середини квітня оприлюднити відредагований текст звіту, який складається з 400 сторінок.

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