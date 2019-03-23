Трамп заявив, що не читав доповідь Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявив, що не читав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо його розслідування можливого втручання Росії в вибори американського президента 2016 року. "Я ще не прочитав доповідь Мюллера, попри те, що маю право на це. Тільки знаю про висновки, головний з яких - змови не було", - написав він у суботу, 6 березня, у Twitter.

Трамп також додав, що за атаками стояли "13 злісних демократів, які ненавидять" його. Пізніше їхня кількість зросла до 18, додав він. Президент США також вказав, що на розслідування Мюллера були витрачені два роки і 30 мільйонів доларів. "Витрачений даремно час", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 22 березня спецпрокурор Роберт Мюллер та його слідча група повідомили про завершення роботи над розслідуванням щодо можливого втручання РФ у вибори в США 2016 року. 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр написав у листі до Конгресу, що слідчі не виявили жодних ознак злочину в діях президента Дональда Трампа та його оточення під час президентської кампанії 2016 року.

Що стосується іншого предмета розслідування - підозр у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Вільям Барр наголосив, що для обвинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо.

У Білому домі назвали висновки міністерства юстиції США "повним та цілковитим виправданням" президента Трампа. Натомість представники опозиційної Демократичної партії висунули вимогу до уряду якомога швидше оприлюднити повністю сам текст розслідування. Вільям Барр пообіцяв до середини квітня оприлюднити відредагований текст звіту, який складається з 400 сторінок.