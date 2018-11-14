Трамп заявив, що відповів на питання спецпрокурора Мюллера щодо Росії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що особисто і в письмовій формі відповів на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Але він поки не відправив йому відповіді через велику завантаженість, повідомив президент США у п'ятницю, 16 листопада, журналістам у Білому домі.

"Мені поставили ряд запитань. Я відповів на них дуже легко", - зазначив Трамп, цитує агенція AFP. Він додав, що зробив це без допомоги юристів.

Трамп вкотре заявив, що розслідування Мюллера є незаконним. "Не повинно було бути ніякого розслідування Мюллера, оскільки нічого не було зроблено неправильно. Не було ніякої змови", - зазначив він, додавши, що розслідування є "полюванням на відьом".

Раніше видання New York Times повідомило, що 12 і 13 листопада Трамп провів близько 20 годин зі своїми адвокатами, готуючи відповіді на питання Мюллера. Спецпрокурор багато разів висловлював бажання особисто допитати Дональда Трампа про його зв'язки з Кремлем.

Тим часом після вимушеної відставки генерального прокурора США Джеффа Сешнса лідери демократів в Сенаті і Палаті представників Конгресу висловлюють побоювання щодо подальшого розслідування Мюллера. Це пов'язано з тим, що призначений тимчасово виконувати обов'язки генпрокурора Метью Вітакер, який до останнього часу очолював канцелярію Сешнса, раніше ставив під сумнів масштаби розслідування і публічно висловлювався про те, як генеральний прокурор теоретично міг би заблокувати слідчі дії. Демократи в Конгресі, стурбовані необхідністю захистити Мюллера, закликали Вітакера відмовитися від особистого нагляду за слідством, яке переходить у вирішальну стадію.

Спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер, керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера.

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