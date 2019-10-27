 Трамп заявив про загибель лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

Трамп заявив про загибель лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді

Ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" було знищено під час спецоперації військ США у Північній Сирії, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (архівне фото)

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про загибель лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Відповідну заяву Трамп зробив у Вашингтоні в неділю, 27 жовтня. "Абу Бакр аль-Багдаді мертвий", - сказав Трамп під час своєю промови в Білому домі.

За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням в галузі національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.

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Для проведення спецоперації задіяли вісім гелікоптерів, запевнив Трамп. Президент США також подякував за підтримку в проведенні цієї операції таким країнам, як Росія, Туреччина, Сирія та Ірак.

Нагадаємо, раніше американський лідер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter про "дуже значну подію", що відбулася нещодавно, проте не пояснив, про що саме йдеться.

Так само цього дня американські ЗМІ повідомляли, посилаючись на свої джерела в Пентагоні, що під час спецоперації армії США в Сирії загинув лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді.

Операцію в провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спеціального призначення, встановити місцеперебування лідера ІД допомогло Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), запевняли ЗМІ. Першим про ймовірну смерть аль-Багдаді повідомило видання Newsweek.

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