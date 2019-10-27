Трамп заявив про загибель лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про загибель лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Відповідну заяву Трамп зробив у Вашингтоні в неділю, 27 жовтня. "Абу Бакр аль-Багдаді мертвий", - сказав Трамп під час своєю промови в Білому домі.

За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням в галузі національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.

Для проведення спецоперації задіяли вісім гелікоптерів, запевнив Трамп. Президент США також подякував за підтримку в проведенні цієї операції таким країнам, як Росія, Туреччина, Сирія та Ірак.

Нагадаємо, раніше американський лідер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter про "дуже значну подію", що відбулася нещодавно, проте не пояснив, про що саме йдеться.

Так само цього дня американські ЗМІ повідомляли, посилаючись на свої джерела в Пентагоні, що під час спецоперації армії США в Сирії загинув лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді.

Операцію в провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спеціального призначення, встановити місцеперебування лідера ІД допомогло Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), запевняли ЗМІ. Першим про ймовірну смерть аль-Багдаді повідомило видання Newsweek.