 Трамп заявив про відправлення 1,5 тисячі солдатів на Близький Схід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

Трамп заявив про відправлення 1,5 тисячі солдатів на Близький Схід

Президент США пояснив відправку американських солдатів на Близький Схід міркуваннями безпеки. Дональд Трамп знову звинуватив керівництво Ірану в насадженні терору по всьому світу.

Дональд Трамп, президент сша

Дональд Трамп

У конфлікті з Іраном адміністрація президента США спрямовує в регіон додатковий контингент американських військ. Президент США Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід будуть перекинуті 1,5 тисячі солдатів з міркувань безпеки. "Ми хочемо мати захист на Близькому Сході. Ми збираємося відправити порівняно невелику кількість військовослужбовців переважно з міркувань безпеки", - заявив він у п'ятницю, 24 травня, у Вашингтоні перед від'їздом до Японії, куди він відбув з візитом.

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Тегеран уже поінформував МАГАТЕ про збільшення виробництва низькозбагаченого урану в чотири рази, але запевняє, що не збільшуватиме кількість центрифуг. (20.05.2019)

За словами президента Ірану, очільник Білого дому Дональд Трамп відійшов від своїх погроз Тегерану, оскільки військові радники не рекомендували йому починати війну з ісламською республікою. (21.05.2019)

Президент США знову звинуватив керівництво Ірану в насадженні терору по всьому світу, підкресливши, що не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Одночасно Трамп висловив сумнів у тому, що Іран хоче воювати з США.

Суперечливі заяви Трампа

Тільки напередодні Дональд Трамп заявив, що, попри нинішню кризу у відносинах з Іраном, він не бачить необхідності в тому, щоб направляти додатковий контингент військ на Близький Схід.

Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенахан сказав, що якщо додатковий контингент і буде перекинуто на Близький Схід, то тільки для захисту тих солдатів, які вже розміщені в регіоні. "Наше завдання - це стримування. Мова не йде про війну", - наглосив він.

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