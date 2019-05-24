Трамп заявив про відправлення 1,5 тисячі солдатів на Близький Схід

У конфлікті з Іраном адміністрація президента США спрямовує в регіон додатковий контингент американських військ. Президент США Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід будуть перекинуті 1,5 тисячі солдатів з міркувань безпеки. "Ми хочемо мати захист на Близькому Сході. Ми збираємося відправити порівняно невелику кількість військовослужбовців переважно з міркувань безпеки", - заявив він у п'ятницю, 24 травня, у Вашингтоні перед від'їздом до Японії, куди він відбув з візитом.

Президент США знову звинуватив керівництво Ірану в насадженні терору по всьому світу, підкресливши, що не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Одночасно Трамп висловив сумнів у тому, що Іран хоче воювати з США.

Суперечливі заяви Трампа

Тільки напередодні Дональд Трамп заявив, що, попри нинішню кризу у відносинах з Іраном, він не бачить необхідності в тому, щоб направляти додатковий контингент військ на Близький Схід.

Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенахан сказав, що якщо додатковий контингент і буде перекинуто на Близький Схід, то тільки для захисту тих солдатів, які вже розміщені в регіоні. "Наше завдання - це стримування. Мова не йде про війну", - наглосив він.