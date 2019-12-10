Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США

Президент США Дональд Трамп і голова Державного департаменту країни Майк Помпео у вівторок, 10 грудня, провели дві окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
У Білому домі заявили, що Трамп застеріг Лаврова від спроб Росії втручатися у вибори в США у 2020 році. "Президент Трамп застеріг від будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ врегулювати конфлікт з Україною", - ідеться у повідомленні Білого дому.
Сам Трамп написав у соцмережі Twitter, що він "провів дуже хорошу зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії".
За словами президента США, "обговорювалося багато питань, включно з торгівлею, Іраном, Північною Кореєю, Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, контролем над ядерною зброєю та втручанням у вибори". Трамп додав, що чекає на продовження "нашого діалогу найближчим часом".
Держсекретар Майк Помпео на зустрічі з Лавровим також наголосив, що втручання РФ у внутрішні справи США було б "неприйнятним". Помпео попередив, що якщо Росія чи будь-яка інша країна підриватиме "демократичні процеси" в США, то уряд країни вдасться до контрзаходів.
Сергій Лавров, свою чергою, заперечує, що під час їхньої зустрічі президент США закликав Росію не втручатися в американські вибори. "Ви знаєте, ми вибори взагалі не обговорювали", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками зустрічі з Трампом.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Публікація вкраденої переписки
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа?
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа? Подробиці
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Зять Трампа теж замішаний?
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Трамп викрив таємну інформацію?
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Кремель заперечує все
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Сам президент теж під слідством?
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова