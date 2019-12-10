Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США

Президент США Дональд Трамп і голова Державного департаменту країни Майк Помпео у вівторок, 10 грудня, провели дві окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

У Білому домі заявили, що Трамп застеріг Лаврова від спроб Росії втручатися у вибори в США у 2020 році. "Президент Трамп застеріг від будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ врегулювати конфлікт з Україною", - ідеться у повідомленні Білого дому.

Сам Трамп написав у соцмережі Twitter, що він "провів дуже хорошу зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії".

За словами президента США, "обговорювалося багато питань, включно з торгівлею, Іраном, Північною Кореєю, Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, контролем над ядерною зброєю та втручанням у вибори". Трамп додав, що чекає на продовження "нашого діалогу найближчим часом".

Держсекретар Майк Помпео на зустрічі з Лавровим також наголосив, що втручання РФ у внутрішні справи США було б "неприйнятним". Помпео попередив, що якщо Росія чи будь-яка інша країна підриватиме "демократичні процеси" в США, то уряд країни вдасться до контрзаходів.

Сергій Лавров, свою чергою, заперечує, що під час їхньої зустрічі президент США закликав Росію не втручатися в американські вибори. "Ви знаєте, ми вибори взагалі не обговорювали", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками зустрічі з Трампом.

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