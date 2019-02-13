Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп планує запровадити режим надзвичайного стану в країні, щоб отримати кошти на зведення муру на кордоні з Мексикою. Про це в четвер, 14 лютого, повідомила офіційна представниця Білого дому Сара Сандерс у своєму мікроблозі Twitter. Трамп також підпише компромісний проект держбюджету, що має запобігти поновленню "шатдауну".

Режим надзвичайного стану може дозволити президенту отримати кошти на зведення муру без схвалення Конгресу. Він не припинятиме дію законів і не запровадить обмеження громадянських прав в США.

Прийнятий напередодні обома палатами Конгресу проект закону про бюджет тепер надійде на підпис президенту США. У цій версії бюджету передбачено 1,375 мільярдів доларів на зведення муру, тоді як Дональд Трамп вимагав 5,7 мільярдів доларів і в іншому випадку відмовлявся підписувати новий бюджет.

Бюджет необхідно ухвалити до 15 лютого, інакше в США відновиться "шатдаун" - часткове блокування роботи державних органів. Найтриваліший в історії США "шатдаун", що виник через суперечку навколо муру на південному кордоні країни, тривав 35 днів до 25 січня. Тоді Білий дім і Конгрес погодили відновлення на три тижні повноцінного фінансування.