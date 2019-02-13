 Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підпише бюджет США, що передбачає менше грошей на мур на кордоні з Мексикою. Водночас Трамп запровадить режим надзвичайного стану, щоб отримати кошти на неї, в обхід Конгресу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планує запровадити режим надзвичайного стану в країні, щоб отримати кошти на зведення муру на кордоні з Мексикою. Про це в четвер, 14 лютого, повідомила офіційна представниця Білого дому Сара Сандерс у своєму мікроблозі Twitter. Трамп також підпише компромісний проект держбюджету, що має запобігти поновленню "шатдауну".

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Жоден з законопроектів республіканців та демократів щодо відновлення роботи урядових установ не набрав достатньої кількості голосів. Білий дім наполягає на виділенні авансу на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. (25.01.2019)

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою. (06.01.2019)

Режим надзвичайного стану може дозволити президенту отримати кошти на зведення муру без схвалення Конгресу. Він не припинятиме дію законів і не запровадить обмеження громадянських прав в США.

Прийнятий напередодні обома палатами Конгресу проект закону про бюджет тепер надійде на підпис президенту США. У цій версії бюджету передбачено 1,375 мільярдів доларів на зведення муру, тоді як Дональд Трамп вимагав 5,7 мільярдів доларів і в іншому випадку відмовлявся підписувати новий бюджет.

Бюджет необхідно ухвалити до 15 лютого, інакше в США відновиться "шатдаун" - часткове блокування роботи державних органів. Найтриваліший в історії США "шатдаун", що виник через суперечку навколо муру на південному кордоні країни, тривав 35 днів до 25 січня. Тоді Білий дім і Конгрес погодили відновлення на три тижні повноцінного фінансування.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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