 Трамп запровадив нові 200-мільярдні штрафні мита проти товарів з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп запровадив нові 200-мільярдні штрафні мита проти товарів з Китаю

Новий крок США проти Китаю загрожує ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Китай обіцяє вжити відповідні заходи проти штрафних мит на вже близько половини експорту до США.

Торговельна війна США - Китай

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 17 вересня, повідомив про запровадженнянових штрафних мит проти китайських товарів загальною вартістю у 200 мільярдів доларів. Цей крок став найбільшим у торговельному протистоянні між Пекіном та Вашингтоном, зазначає інформагенція dpa, загалом штрафні мита стосуються вже близько половини імпорту США з Китаю.

DW.COM

Євросоюз готовий запровадити нові штрафні мита на американські товари обсягом 20 мільярдів доларів, якщо США підвищать тарифи на європейські автомобілі. (25.07.2018)

Нові американські мита стосуються 279 груп товарів з Китаю, загальний обсяг імпорту яких становить 16 мільярдів доларів. (08.08.2018)

Нові мита набудуть чинності 24 вересня. Спочатку їхня ставка сягне 10 відсотків, а від початку наступного року - збільшиться до 25 відсотків, зазначив глава Білого дому. Рішення ухвалене на тлі висновків адміністрації США щодо того, що Китай причетний до низки порушень стосовно американської інтелектуальної власності та технологій, додав Трамп. У його адміністрації уточнили, що певні продукти виключені з переліку, зокрема смарт-годинники Apple, гаджети з технологією Bluetooth, велосипедні шоломи та дитячі сидіння. Пекін уже пообіцяв відповісти на крок США.

Білий дім не вперше звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Крім того, за словами Трампа, у США надто високе негативне сальдо у торгівлі з Китаєм. У липні 2018 року Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня - на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів. 

Представники обох країн вже не раз зустрічалися, щоб обговорити і владнати розбіжності. Останній раунд торгових переговорів відбувся 22-23 серпня.

 

Також за темою

USA Washington - Steve Mnuchin und Wang Yang

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори 13.09.2018

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Дональда Трампа з економічних питань.

China Wirtschaft

Прем'єр Китаю обіцяє краще захищати інтелектуальну власність 28.08.2018

Прем'єр КНР Лі Кецян пообіцяв більш жорсткий захист прав інтелектуальної власності у Китаї та покарання за порушення у цій сфері

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

США запровадили нові ввізні мита щодо Китаю, Пекін відповів так само 23.08.2018

Набули чинності мита, запроваджені Білим домом щодо Китаю на загальну суму 16 мільярдів доларів. Китай негайно відповів аналогічним кроком.

Реклама

Докладно

Патріархи Кирило (ліворуч) та Варфоломій (праворуч)

РПЦ, українська автокефалія і крах "русского мира"

Поразка РПЦ у протистоянні зі Вселенським патріархатом означає смерть ідеї "русского мира", вважає Костянтин Еггерт.  

Торговельна війна США - Китай

США проти Китаю: нові 200-мільярдні штрафні мита

Китай обіцяє вжити відповідні заходи проти останніх штрафних мит на свої товари. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  