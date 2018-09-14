Трамп запровадив нові 200-мільярдні штрафні мита проти товарів з Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 17 вересня, повідомив про запровадженнянових штрафних мит проти китайських товарів загальною вартістю у 200 мільярдів доларів. Цей крок став найбільшим у торговельному протистоянні між Пекіном та Вашингтоном, зазначає інформагенція dpa, загалом штрафні мита стосуються вже близько половини імпорту США з Китаю.

Нові мита набудуть чинності 24 вересня. Спочатку їхня ставка сягне 10 відсотків, а від початку наступного року - збільшиться до 25 відсотків, зазначив глава Білого дому. Рішення ухвалене на тлі висновків адміністрації США щодо того, що Китай причетний до низки порушень стосовно американської інтелектуальної власності та технологій, додав Трамп. У його адміністрації уточнили, що певні продукти виключені з переліку, зокрема смарт-годинники Apple, гаджети з технологією Bluetooth, велосипедні шоломи та дитячі сидіння. Пекін уже пообіцяв відповісти на крок США.

Білий дім не вперше звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Крім того, за словами Трампа, у США надто високе негативне сальдо у торгівлі з Китаєм. У липні 2018 року Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня - на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів.

Представники обох країн вже не раз зустрічалися, щоб обговорити і владнати розбіжності. Останній раунд торгових переговорів відбувся 22-23 серпня.