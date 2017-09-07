Трамп запровадив надзвичайний стан у Луїзіані, де очікується потужний тропічний шторм

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 11 липня, запровадив режим надзвичайного стану у штаті Луїзіана, в якому очікується тропічний шторм "Баррі". Зараз шторм рухається через Мексиканську затоку і наближається до Нового Орлеану, повідомив телеканал Fox News.

Трамп також закликав жителів штату до обережності. "Оскільки ви готуєтеся захищати свої будинки і близьких від повені і шторму, що наближається, дуже важливо прислухатися до вказівок федеральних, державних і місцевих органів влади. Ми перебуваємо з ними в тісному контакті. Будь ласка, будьте підготовленими, дбайливими і в безпеці!" - написав він у Twitter.

У Новому Орлеані через дощі затопило вулиці

Згідно з прогнозами Національного центру США зі спостереження за ураганами (NHC), шторм набуде максимальної сили в п'ятницю ввечері або в суботу вранці, коли він досягне Луїзіани. Тоді швидкість вітру може досягти 119 кілометрів на годину, і він буде перекваліфікований на ураган. Очікується, що в Луїзіані випаде ще 25-35 сантиметрів опадів.

Влада Нового Орлеана побоюється, що річка Міссісіпі може вийти з берегів і затопити місто. Очікується, що рівень води може піднятися до шести метрів. Місцеві чиновники впевнені в міцності дамб, але побоюються, що їхньої висоти може просто не вистачити. На даний момент для боротьби з негодою мобілізовано близько трьох тисяч представників Національної гвардії США.

Наслідки негоди в Новому Орлеані

Найбільш руйнівним ураганом в історії штату стала "Катріна", яка у 2005 році практично зруйнувала Новий Орлеан і забрала понад 1,8 тисячі життів. Матеріальні збитки від негоди тоді склали 125 мільярдів доларів.