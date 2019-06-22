Трамп запроваджує санкції проти духовного лідера Ірану

Про підписання розпорядження про запровадження санкцій щодо духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї президент США Дональд Трамп повідомив у понеділок, 24 червня. "Активи аятоли Хаменеї та його адміністрації не укриються від санкцій. Ці заходи є пропорційною та потужною відповіддю на дедалі більш провокаційні дії Ірану", - наголосив Трамп.

За словами американського президента, тиск на Іран посилюватиметься, поки режим ісламської республіки "не відмовиться від своєї небезпечної активності та цілей, включаючи спроби отримання ядерної зброї, збільшення обсягів збагаченого урану, розробки балістичних ракет та участі в терористичній діяльності". При цьому Трамп заявив, що за дестабілізаційну активність Ірану "ультимативно відповідальний" саме аятола Хаменеї.

Трамп також пояснив, що нові санкції не дозволять Хаменеї користуватись американською фінансовою системою.

Цим санкціям передували кілька серйозних міжнародних інцидентів, у яких США звинуватили Іран. Останнім з них було знищення Іраном американського безпілотника 20 червня.

Крім того, Трамп та Хаменеї обмінюються вербальними закидами. Так, аятола Хаменеї заявив на початку червня, що те, що така особа, як Дональд Трамп, опинилася біля керма Сполучених Штатів, свідчить про занепад США. "У самій Америці багато дискутують про його (Дональда Трампа. - Ред.) психічну та моральну стійкість. Якщо така особа є президентом країни, то це демонструє політичний та моральний занепад цієї країни", - заявив іранський духовний лідер.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном загострились після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди, укладеної у 2015 році. Ця угода, укладена між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.