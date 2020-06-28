 Трамп заперечує, що йому казали про вбивства солдатів США талібами за гроші Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп заперечує, що йому казали про вбивства солдатів США талібами за гроші Росії

Дональд Трамп заявив, що його ніколи не інформували про те, що РФ нібито платила талібам за вбивства солдатів США. Раніше про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

Трамп заперечує, що йому говорили про плату РФ талібам за вбивство солдат США

Трамп заперечує, що йому говорили про плату РФ талібам за вбивство солдат США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 28 червня, заявив, що його ніколи не інформували про те, що російська розвідка нібито пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

"Ніхто не інформував і не розповідав мені, Майку Пенсу чи главі апарату Білого дому Марку Медоузу про так звані напади росіян на наші війська в Афганістані", - написав президент США у соцмережі Twitter.

Трамп також знову запевнив, що його адміністрація займає дуже жорстку позицію щодо Росії, особливо у порівнянні з адміністрацією попередника Барака Обами. Він закликав видання New York Times оприлюднити ім'я свого "джерела", припустивши при цьому, що його не існує.

Напередодні Білий дім заперечив, що Трамп був ознайомлений з даними американської розвідки щодо цієї справи. Директор Національної розвідки США також заявив, що Трампа та віцепрезидента Майка Пенса не інформували на цю тему, і назвав ці повідомлення ЗМІ неточними, інформує агенція новин Reuters.

Читайте також: Російська розвідка платила талібам за вбивство солдатів США - ЗМІ

Нагадаємо, 26 червня видання New York Times опублікувало статтю з посиланням на анонімне джерело. У матеріалі стверджується, що російська розвідка пропонувала гроші талібам за вбивство американських військових або солдат коаліції у Афганістані. Про це також повідомили газети The Washington Post і Wall Street Journal.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на солдат коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний із останніми вбивствами у Європі.

Як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

У російському МЗС повідомлення про те, що російська військова розвідка причетна до замовних вбивств американських військових в Афганістані, назвали "вкидом". "Талібан" також виступив зі спростуванням цих повідомлень. Офіційний представник руху Забіулла Муджахід заявив, що метою подібних публікацій є створення перешкод для виведення американських військ з Афганістану.

Читайте також: США та таліби підписали історичну мирну угоду

Дивитись відео 03:10

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)

Також за темою

Afghanistan 2017 | Operation Resolute Support | US-Armee

Російська розвідка платила талібам за вбивство солдатів США - ЗМІ 28.06.2020

Американські ЗМІ із посиланням на свої джерела у розвідувальних колах повідомили, що російська розвідка платила винагороду за вбивство військових США у Афганістані.

Niederlande Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

Коментар: Дональд Трамп атакує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 16.06.2020

Персональними санкціями проти суддів США хочуть змусити до мовчання суд, що розслідує воєнні злочини. Європейські партнери мають цьому завадити, пише Бернд Ріґерт.

Anschlag in Ost-Afghanistan in Ghazni Provinz

Перші напади після перемир'я: таліби вбили 14 афганських силовиків 28.05.2020

14 членів афганських сил безпеки загинули у двох нападах, що стали першими після завершення перемир'я.

Реклама

Докладно

28 червня поляки обиратимуть президента

Чи оберуть поляки нового президента замість Анджея Дуди

Анджей Дуда вважався беззаперечним фаворитом, але тепер дедалі більші шанси на перемогу пророкують Рафалю Тжасковському.  

Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Далекобійники, дороги і Зеленський (відео)

DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  