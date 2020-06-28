Трамп заперечує, що йому казали про вбивства солдатів США талібами за гроші Росії

Президент США Дональд Трамп у неділю, 28 червня, заявив, що його ніколи не інформували про те, що російська розвідка нібито пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

"Ніхто не інформував і не розповідав мені, Майку Пенсу чи главі апарату Білого дому Марку Медоузу про так звані напади росіян на наші війська в Афганістані", - написав президент США у соцмережі Twitter.

Трамп також знову запевнив, що його адміністрація займає дуже жорстку позицію щодо Росії, особливо у порівнянні з адміністрацією попередника Барака Обами. Він закликав видання New York Times оприлюднити ім'я свого "джерела", припустивши при цьому, що його не існує.

Напередодні Білий дім заперечив, що Трамп був ознайомлений з даними американської розвідки щодо цієї справи. Директор Національної розвідки США також заявив, що Трампа та віцепрезидента Майка Пенса не інформували на цю тему, і назвав ці повідомлення ЗМІ неточними, інформує агенція новин Reuters.

Читайте також: Російська розвідка платила талібам за вбивство солдатів США - ЗМІ

Нагадаємо, 26 червня видання New York Times опублікувало статтю з посиланням на анонімне джерело. У матеріалі стверджується, що російська розвідка пропонувала гроші талібам за вбивство американських військових або солдат коаліції у Афганістані. Про це також повідомили газети The Washington Post і Wall Street Journal.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на солдат коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний із останніми вбивствами у Європі.

Як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

У російському МЗС повідомлення про те, що російська військова розвідка причетна до замовних вбивств американських військових в Афганістані, назвали "вкидом". "Талібан" також виступив зі спростуванням цих повідомлень. Офіційний представник руху Забіулла Муджахід заявив, що метою подібних публікацій є створення перешкод для виведення американських військ з Афганістану.

Читайте також: США та таліби підписали історичну мирну угоду