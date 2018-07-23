Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про те, що він знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу та представників РФ у червні 2016 року, на якій начебто були передані дані для допомоги йому на виборах. "Я не знав про те, що була зустріч з моїм сином, Дональдом Трампом-молодшим", - написав він у Twitter у п’ятницю, 27 липня.

Напередодні колишній адвокат Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про те, що його зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший та керівник кампанії Пол Манафорт зустрічались з адвокаткою Наталією Весельницькою. Вона начебто пропонувала інформацію від уряду РФ для допомоги Трампу на виборах.

За словами Коена, він був присутній, коли син Трампа розповідав батькові про пропозицію росіян щодо зустрічі, і що Трамп її схвалив. CNN з посиланням на свої джерела зазначає, що Коену бракує підтвердження своїх свідчень, як-от аудіозапису.

У травні цього року команда спецпрокурора Мюллера надіслала Трампу список запитань у розслідуванні щодо можливої змови передвиборчого штабу Трампа з росіянами. При цьому слідчі пояснили адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть бути перешкоджанням правосуддю. Якщо свідчення підтвердяться, це може змінити перебіг справи.