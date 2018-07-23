 Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016

Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році.

Дональд Трамп заперечив, що знав про зустріч свого сина з росіянами

Дональд Трамп заперечив, що знав про зустріч свого сина з росіянами

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про те, що він знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу та представників РФ у червні 2016 року, на якій начебто були передані дані для допомоги йому на виборах. "Я не знав про те, що була зустріч з моїм сином, Дональдом Трампом-молодшим", - написав він у Twitter у п’ятницю, 27 липня.

Напередодні колишній адвокат Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про те, що його зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший та керівник кампанії Пол Манафорт зустрічались з адвокаткою Наталією Весельницькою. Вона начебто пропонувала інформацію від уряду РФ для допомоги Трампу на виборах.

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Адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена звинувачують в отриманні півмільйона доларів від компанії, яка належить російському олігарху Віктору Вексельбергу. (09.05.2018)

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами. (27.07.2018)

За словами Коена, він був присутній, коли син Трампа розповідав батькові про пропозицію росіян щодо зустрічі, і що Трамп її схвалив. CNN з посиланням на свої джерела зазначає, що Коену бракує підтвердження своїх свідчень, як-от аудіозапису.

У травні цього року команда спецпрокурора Мюллера надіслала Трампу список запитань у розслідуванні щодо можливої змови передвиборчого штабу Трампа з росіянами. При цьому слідчі пояснили адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть бути перешкоджанням правосуддю. Якщо свідчення підтвердяться, це може змінити перебіг справи.

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Навіщо Трамп-молодший зустрічався з російською адвокаткою? (11.07.2017)

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