Трамп закликав припинити бомбардування Ідлібу

Американський президент Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.
Американський президент Дональд Трамп в ніч на понеділок, 3 червня, у своєму мікроблозі на Twitter закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.
"Чув, що Росія, Сирія та меншою мірою Іран бомблять з усіх сил провінцію Ідліб в Сирії та в масовому порядку вбивають багатьох мирних жителів. Світ спостерігає за цією бійнею. Яка мета, що це вам дасть? Зупиніться!", - написав Трамп.
В Ідлібі триває наступ військ сирійського президента Башара Асада проти повстанців. Авіаудари по провінції почали завдавати наприкінці квітня. За даними ООН, відтоді з провінції втекло понад 200 тисяч людей.
Нагадаємо, що 2 червня в відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Загинули кілька сирійських солдатів.
У відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Внаслідок цього загинули троє сирійських солдатів. (02.06.2019)
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