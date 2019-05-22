Трамп закликав припинити бомбардування Ідлібу

Американський президент Дональд Трамп в ніч на понеділок, 3 червня, у своєму мікроблозі на Twitter закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.

"Чув, що Росія, Сирія та меншою мірою Іран бомблять з усіх сил провінцію Ідліб в Сирії та в масовому порядку вбивають багатьох мирних жителів. Світ спостерігає за цією бійнею. Яка мета, що це вам дасть? Зупиніться!", - написав Трамп.

В Ідлібі триває наступ військ сирійського президента Башара Асада проти повстанців. Авіаудари по провінції почали завдавати наприкінці квітня. За даними ООН, відтоді з провінції втекло понад 200 тисяч людей.

Нагадаємо, що 2 червня в відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Загинули кілька сирійських солдатів.