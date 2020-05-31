Трамп закликав губернаторів затримувати протестувальників у США

Президент Дональд Трамп у понеділок, 1 червня, під час відеоконференції з губернаторами розкритикував їхні дії щодо протестувальників та закликав до більш жорстких заходів проти учасників демонстрацій. "Більшість із вас слабкі. Ви маєте затримувати людей", - наголосив він, передає агенція AP.

Для стабілізації ситуації президент закликав губернаторів розгортати сили Національної гвардії, як це вже було зроблено раніше в Міннеаполісі. Він вимагав вжити аналогічних заходів в інших містах, де відбуваються протести із застосуванням насильства, включаючи Нью-Йорк, Філадельфію та Лос-Анджелес.

"Ви повинні арештовувати людей, ви повинні відстежувати людей, щоб посадити їх у в'язницю на 10 років та ніколи не бачити цього знову, - сказав Трамп. - Ми робимо це у Вашингтоні. Ми збираємося робити щось таке, чого люди раніше ніколи не бачили".

За словами президента, губернатори "роблять із себе дурнів", оскільки не викликали Нацгвардію для демонстрації сили на вулицях. Своєю чергою генеральний прокурор США Вільям Барр, який також брав участь у відеоконференції, заявив що спільні антитерористичні сили будуть використовуватися, щоб відстежувати агітаторів. Він також закликав місцевих чиновників "домінувати" над вулицями та контролювати натовп.

Заворушення тривають кілька днів

Нагадаємо, в США вже кілька днів поспіль тривають масові протести, які викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста.

Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій поліцейських. Поки четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.