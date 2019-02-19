Трамп закликав венесуельських військових підтримати Гуайдо

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 лютого, попередив венесуельських військових, що вони "втратять усе", якщо й надалі підтримуватимуть главу Венесуели Ніколаса Мадуро, а не приймуть пропозицію амністії від тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

"Ви не можете сховатися від вибору, який постав перед вами зараз. Ви можете обрати щедру пропозицію амністії від Гуайдо та мирно жити далі зі своїми родинами та співвітчизниками. Або ви можете обрати другий шлях - надалі підтримувати Мадуро. Якщо ви оберете цей шлях, ви не знайдете ані безпечної гавані, ані легкого виходу. Ви втратите все", - заявив Трамп.

Як сказав президент США, "ми шукаємо можливості для мирного переходу влади, але відкриті всі опції". Він також висунув армії Венесуели вимогу негайно пропустити через кордон вантажівки з гуманітарною допомогою, що накопичилася в сусідній Колумбії.

Нагадаємо, що 16 лютого Гуайдо закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі: "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги".