 Трамп закликав венесуельських військових підтримати Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп закликав венесуельських військових підтримати Гуайдо

Президент США Дональд Трамп закликав венесуельських військових підтримати тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо - або "втратити все".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 лютого, попередив венесуельських військових, що вони "втратять усе", якщо й надалі підтримуватимуть главу Венесуели Ніколаса Мадуро, а не приймуть пропозицію амністії від тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

DW.COM

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу. (17.02.2019)

Ще один високопоставлений військовий венесуельської армії перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник Рубен Хіменес заявляє, що 90 відсотків військових - незадоволені політикою Мадуро. (10.02.2019)

"Ви не можете сховатися від вибору, який постав перед вами зараз. Ви можете обрати щедру пропозицію амністії від Гуайдо та мирно жити далі зі своїми родинами та співвітчизниками. Або ви можете обрати другий шлях - надалі підтримувати Мадуро. Якщо ви оберете цей шлях, ви не знайдете ані безпечної гавані, ані легкого виходу. Ви втратите все", - заявив Трамп.

Як сказав президент США, "ми шукаємо можливості для мирного переходу влади, але відкриті всі опції". Він також висунув армії Венесуели вимогу негайно пропустити через кордон вантажівки з гуманітарною допомогою, що накопичилася в сусідній Колумбії.

Нагадаємо, що 16 лютого Гуайдо закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі: "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Milizen Militär Protest für Maduro

Мадуро очікує на 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії 19.02.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро очікує на прибуття 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії, зокрема продовольства та медикаментів.

Venezuela Juan Guaido bei Veranstaltung mit freiwilligen Helfern zur Verteilung von Hilfsgütern in Caracas

Гуайдо закликає прибічників допомогти доставити гуманітарну допомогу 17.02.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу.

Venezuela | Juan Guaido

Хуан Гуайдо назвав події в Венесуелі "тихим геноцидом" 12.02.2019

В інтерв'ю DW тимчасовий президент Венесуели звинуватив режим Мадуро в гуманітарній кризі в країні і закликав військових не перешкоджати доставці міжнародної гуманітарної допомоги.

Реклама

Докладно

Волонтерка Олеся Жуковська на Майдані, лютий 2014 року

"Ми допомогли Майдану вистояти"

DW розповідає про внесок українських жінок в Революцію гідності і про те, як склалася їхня доля. 

На фермі під Львовом вирощують равликів

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Попри складну економічну ситуацію в Україні, розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  