Трамп закинув демонстрантам проти Кавано, що вони "проплачені Соросом"

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 5 жовтня, що жінки, які оточили сенатора-республіканця, протестуючи проти кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду, - "проплачені професіонали". Він також закинув, що акції проти Кавано у Вашингтоні були "проплачені Соросом та іншими". При цьому Трамп не навів жодних доказів того, що мільярдер Джордж Сорос будь-яким чином причетний до акцій. В якості аргумента він назвав лише якість плакатів протестувальників. "Не вірте цьому! Також зверніть увагу на всі ці професійно зроблені однакові плакати. Проплачені Соросом та іншими. Ці плакати не в підвалі робилися", - йдеться у твіті Трампа.

Трамп говорив, зокрема, про протестувальниць, що їхали в ліфті разом із сенатором-республіканцем Орріном Хетчем, який висловився на підтримку кандидатури Кавано.

Американський мільярдер і філантроп угорського походження Джордж Сорос відомий своєю підтримкою ліберальних ініціатив та демократії, через що багато політиків правого ідеологічного спрямування, зокрема угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан закидають йому втручання у внутрішні справи країн та спроби повалення урядів. Утім, такі звинувачення мають голослівний характер.

Нагадаємо, напередодні у Вашингтоні відбулася демонстрація за участі кількох тисяч протестувальників проти планів затвердження Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду. Під час цих протестів було заарештовано 300 осіб. Бретт Кавано є кандидатурою на посаду судді Верховного суду США, висунутою Дональдом Трампом. Низка жінок звинуватили його у домаганнях, які нібито мали місце понад 30 років тому.

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