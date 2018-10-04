 Трамп закинув демонстрантам проти Кавано, що вони ″проплачені Соросом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Трамп закинув демонстрантам проти Кавано, що вони "проплачені Соросом"

Дональд Трамп, не наводячи жодних доказів, закинув Джорджу Соросу "та іншим" фінансування акцій проти Бретта Кавано. На це, вважає він, зокрема вказує якість плакатів протестувальників.

Трамп пов'язав противників Бретта Кавано із Соросом

Трамп пов'язав противників Бретта Кавано із Соросом

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 5 жовтня, що жінки, які оточили сенатора-республіканця, протестуючи проти кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду, - "проплачені професіонали". Він також закинув, що акції проти Кавано у Вашингтоні були "проплачені Соросом та іншими". При цьому Трамп не навів жодних доказів того, що мільярдер Джордж Сорос будь-яким чином причетний до акцій. В якості аргумента він назвав лише якість плакатів протестувальників. "Не вірте цьому! Також зверніть увагу на всі ці професійно зроблені однакові плакати. Проплачені Соросом та іншими. Ці плакати не в підвалі робилися", - йдеться у твіті Трампа.

Трамп говорив, зокрема, про протестувальниць, що їхали в ліфті разом із сенатором-республіканцем Орріном Хетчем, який висловився на підтримку кандидатури Кавано.

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Американський мільярдер і філантроп угорського походження Джордж Сорос відомий своєю підтримкою ліберальних ініціатив та демократії, через що багато політиків правого ідеологічного спрямування, зокрема  угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан закидають йому втручання у внутрішні справи країн та спроби повалення урядів. Утім, такі звинувачення мають голослівний характер.

Нагадаємо, напередодні у Вашингтоні відбулася демонстрація за участі кількох тисяч протестувальників проти планів затвердження Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду. Під час цих протестів було заарештовано 300 осіб. Бретт Кавано є кандидатурою на посаду судді Верховного суду США, висунутою Дональдом Трампом. Низка жінок звинуватили його у домаганнях, які нібито мали місце понад 30 років тому.

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