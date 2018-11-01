Трамп заборонить нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір наступного тижня підписати розпорядження, яким іноземцям, що прагнуть отримати притулок в країні, дозволятиметься в'їзд до США лише через законні пункти пропуску на кордоні. "Мігранти, які хочуть отримати притулок, повинні будуть згідно із законом заявити про себе на пункті в'їзду", - заявив Трамп у четвер, 1 листопада, у Білому домі, інформує AP.

За його словами, ті мігранти, які прибуватимуть до США нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні. Утім, згідно із американським законом про імміграцію та громадянство, будь-який іммігрант в США може подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію США. Трамп у свою чергу вважає такий стан справ "насмішкою" над іміграційними законами США, і "лазівкою", котра лише спонукає нелегальну міграцію.

Заяви президента США є реакцією на рух каравану мігрантів до США у пошуках притулку. За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії. За останніми повідомленнями, сили Національної гвардії, що патрулюють кордон можуть підсилити до 15 тисяч військових.