Трамп заборонить нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок

Іноземцям, що прагнуть отримати притулок у США, дозволятиметься в'їзд до країни лише через законні пункти. Таке розпорядження планує підписати Дональд Трамп.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір наступного тижня підписати розпорядження, яким іноземцям, що прагнуть отримати притулок в країні, дозволятиметься в'їзд до США лише через законні пункти пропуску на кордоні. "Мігранти, які хочуть отримати притулок, повинні будуть згідно із законом заявити про себе на пункті в'їзду", - заявив Трамп у четвер, 1 листопада, у Білому домі, інформує AP.
За його словами, ті мігранти, які прибуватимуть до США нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні. Утім, згідно із американським законом про імміграцію та громадянство, будь-який іммігрант в США може подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію США. Трамп у свою чергу вважає такий стан справ "насмішкою" над іміграційними законами США, і "лазівкою", котра лише спонукає нелегальну міграцію.
Заяви президента США є реакцією на рух каравану мігрантів до США у пошуках притулку. За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії. За останніми повідомленнями, сили Національної гвардії, що патрулюють кордон можуть підсилити до 15 тисяч військових.