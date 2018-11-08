Трамп заборонив надавати притулок у США нелегальним мігрантам

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 9 листопада, підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни, інформує агенція dpa.

Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявив, що цей крок покликаний вирішити проблему багатотисячного каравану мігрантів, котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику.

Нові правила матимуть силу протягом 90 днів, зазначено в розпорядженні президента США. Передбачається, що державний секретар США і ключові міністри країни мають визначити, чи продовжувати дію документа. У розпорядженні також вказується на те, що щонайменше по 2000 "нелегальних мігрантів" щоденно проникають на територію США через кордон з Мексикою.

Тим часом, агенція AP повідомляє, що близько 500 мігрантів з Центральної Америки залишили Мехіко 9 листопада і рушили до кордону зі Сполученими Штатами Америки. Як ми повідомляли раніше, перша частина біженців з каравану мігрантів (близько 1700 осіб) прибула до столиці Мексики та розмістилася на місцевому стадіоні ввечері 5 листопада. Передовсім у каравані втікачі від злиднів і криміналітету з країн Центральної Америки, зокрема, Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від Мексики зупинити так званий караван. Мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто запропонував мігрантам допомогу в обмін на те, що вони зупиняться і не намагатимуться дістатися американського кордону. Зокрема, ті, хто залишиться у південних мексиканських штатах Чьяпас і Оахака та подасть заявку на дозвіл на проживання або притулок, зможуть отримати роботу, медичну допомогу та відправити дітей до шкіл. 3 листопада уряд Мексики повідомив, що розглядає майже 2800 заявок на притулок і що країна вже депортувала 1100 мігрантів з Центральної Америки.