Трамп заборонив в'їзд у США мігрантам без медичного страхування

Американська влада заборонятиме в'їзд у країну особам, які протягом 30 днів не зможуть пред'явити договір про медичне страхування або довести свою здатність оплатити медичні послуги. Відповідне розпорядження президент США Дональд Трамп підписав у п'ятницю, 4 жовтня. Заборона розповсюджується лише на людей, які подають заявки на отримання міграційних віз для в'їзду до країни, але не на тих, хто вже перебуває у США.

Також ця норма не діє щодо осіб, які мають посвідку на проживання у США, шукачів притулку, біженців та дітей. Водночас ця норма діє для батьків, чоловіків та жінок американських громадян. Нові правила почнуть діяти з 3 листопада.

"У той час, коли наша система охорони здоров'я стикається з проблемами, викликаними некомпенсованими витратами, уряд Сполучених Штатів погіршує проблему, приймаючи тисячі іноземців, які не продемонстрували жодної здатності платити за медичну допомогу", - заявив Трамп.

У заяві Білого дому наголошується, що занадто багато осіб, які не є громадянами США, скористалися "щедрими програмами охорони здоров'я" та, що мігранти сприяють проблемі "некомпенсованих витрат на охорону здоров'я".

Зараз адміністрація Трампа різними шляхами намагається скоротити кількість мігрантів у країні. Раніше президент заборонив надавати посвідки на проживання іноземцям, які отримують соціальну допомогу. Минулого місяця адміністрація президента повідомила, що у 2020 році переселитися до США буде дозволено лише 18 тисячам особам, повідомляє агенція Reuters.

За даними Інституту міграційної політики, у 2017 році 57 відсотків американських мігрантів мали договір про приватне медичне страхування, тоді як кількість таким чином застрахованих осіб, що народились у США, становила 69 відсотків. При цьому державне страхування мали 30 відсотків мігрантів та 36 відсотків тих, хто народився у країні.