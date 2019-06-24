 Трамп заборонив в′їзд у США мігрантам без медичного страхування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Трамп заборонив в'їзд у США мігрантам без медичного страхування

Мігрантам будуть відмовляти у в'їзді в США, якщо вони не доведуть, що здатні розплачуватися за медичні послуги. Нові правила почнуть діяти 3 листопада.

Мігранти на кордоні між Мексикою та США

Мігранти на кордоні між Мексикою та США

Американська влада заборонятиме в'їзд у країну особам, які протягом 30 днів не зможуть пред'явити договір про медичне страхування або довести свою здатність оплатити медичні послуги. Відповідне розпорядження президент США Дональд Трамп підписав у п'ятницю, 4 жовтня. Заборона розповсюджується лише на людей, які подають заявки на отримання міграційних віз для в'їзду до країни, але не на тих, хто вже перебуває у США.

Також ця норма не діє щодо осіб, які мають посвідку на проживання у США, шукачів притулку, біженців та дітей. Водночас ця норма діє для батьків, чоловіків та жінок американських громадян. Нові правила почнуть діяти з 3 листопада.

"У той час, коли наша система охорони здоров'я стикається з проблемами, викликаними некомпенсованими витратами, уряд Сполучених Штатів погіршує проблему, приймаючи тисячі іноземців, які не продемонстрували жодної здатності платити за медичну допомогу", - заявив Трамп.

DW.COM

Кошти будуть спрямовані на посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних центрів для мігрантів. Водночас Трамп заявив, що докладатимуться зусилля з депортації з США нелегальних мігрантів. (02.07.2019)

На тлі погроз з боку США Мексика має допомогти Гондурасу створити 20 тисяч робочих місць, щоб запобігти потоку мігрантів, які мексиканською територією намагаються дістатись Сполучених Штатів. (28.07.2019)

У заяві Білого дому наголошується, що занадто багато осіб, які не є громадянами США, скористалися "щедрими програмами охорони здоров'я" та, що мігранти сприяють проблемі "некомпенсованих витрат на охорону здоров'я".

Зараз адміністрація Трампа різними шляхами намагається скоротити кількість мігрантів у країні. Раніше президент заборонив надавати посвідки на проживання іноземцям, які отримують соціальну допомогу. Минулого місяця адміністрація президента повідомила, що у 2020 році переселитися до США буде дозволено лише 18 тисячам особам, повідомляє агенція Reuters.

За даними Інституту міграційної політики, у 2017 році 57 відсотків американських мігрантів мали договір про приватне медичне страхування, тоді як кількість таким чином застрахованих осіб, що народились у США, становила 69 відсотків. При цьому державне страхування мали 30 відсотків мігрантів та 36 відсотків тих, хто народився у країні.

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