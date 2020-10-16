 Трамп достроково проголосував на виборах президента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Новини

Трамп достроково проголосував на виборах президента США

Американський президент Дональд Трамп достроково віддав свій голос на виборах нового глави держави. Він сказав, що проголосував за Трампа.

Дональд Трамп

Трамп уже проголосував на виборах президента

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково проголосував на  виборах глави держави. Реалізувати своє право виборця американський лідер зміг у суботу, 24 жовтня, на виборчій дільниці, розташованій у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида. Сама виборча дільниця, де достроково проголосував президент, міститься неподалік від приватної резиденції Трампа у Флориді Мар-а-Лаго, передає інформагенція Reuters.

"Я проголосував за хлопця на ім'я Трамп", - розповів американський лідер журналістам, що зібралися поблизу виборчої дільниці. На відміну від голосування 2016 року, коли Трамп прийшов до виборчої дільниці в Нью-Йорку в супроводі своєї дружини Меланії, цього разу він прибув на голосування сам.

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Крім того, Трамп запевнив, що голосування організовано безпечно, "дуже чітко, згідно з правилами". "Це було дуже безпечне голосування, набагато безпечніше, ніж коли відправляєте бюлетень (поштою. - Ред.)", - сказав президент США, цитує інформагенція AFP.

Він також знову розкритикував голосування поштою, сказавши, що той спосіб, який обрав він, безпечніший. Трамп вкотре висловив підозру, що голосування поштою не може гарантувати проведення чесних виборів і захистити від обману й маніпуляцій.

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Як зазначає інформагенція dpa, експерти не поділяють такої думки Трампа щодо голосування поштою, вважаючи такий спосіб волевиявлення громадян цілком безпечним.

Натепер понад 54 мільйони американців вже проголосували достроково як поштою, так і особисто прийшовши на виборчі дільниці. Багато штатів надають обидві можливості проголосувати, щоб звести до мінімуму можливість зараження виборців коронавірусом.

Як повідомлялося, вибори американського президента мають відбутися 3 листопада.

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