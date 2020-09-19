 Трамп дав ″зелене світло″ угоді щодо TikTok | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2020

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Економіка

Трамп дав "зелене світло" угоді щодо TikTok

Американські компанії Oracle і Walmart отримають частини акцій TikTok. За глобальний бізнес TikTok відповідатиме нова компанія зі штаб-квартирою у США, запевнив американський президент Дональд Трамп.

TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив угоду щодо китайської компанії TikTok. "Я погодив укладення угоди", - сказав Трамп у п'ятницю, 19 вересня, цитує інформагенція dpa.

За словами президента США, за глобальний бізнес TikTok відповідатиме нова компанія TikTok Global, що матиме штаб-квартиру на території США, "можливо, у Техасі", припустив Трамп.

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Згідно з умовами угоди, американська компанія Oracle відповідатиме за обробку всіх даним американських користувачів соціальної мережі та займатиметься всіма пов'язаними з цим технічними питаннями. Очікується, що у США буде створено  додатково 25 тисяч робочих місць, заявили Трамп і TikTok.

Раніше однією з головних вимог Трампа було отримання американськими компаніями більшості в TikTok. За умовами запланованої угоди, американська компанія Oracle придбає 12,5 відсотка акцій TikTok Global ще до виходу останньої на біржу. Ще 7,5 відсотка перейдуть у власність американської мережі супермаркетів Walmart.

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За даними ділового видання The Wall Street Journal, решта 80 відсотків акцій TikTok Global перебуватимуть у власності китайської компанії ByteDance. Утім, таким американським інвесткомпаніям як Sequoia та General Atlantic належить, близько 40 відсотків акцій ByteDance, тож можна вважати, що у підсумку американські компанії контролюватимуть TikTok Global.

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Трамп запевнив щодо роботи TikTok Global: "Це буде цілком нова фірма, яка не матиме нічого спільного з Китаєм".

Президент США також заявив, що TikTok погодився переказати п'ять мільярдів доларів США одному з освітніх фондів у штаті Техас. Утім, у компанії ByteDance заявили 20 вересня, що нічого не знають про пожертву і довідалися про неї з новин. 

З огляду на "позитивний розвиток" ситуації щодо TikTok міністерство торгівлі США оголосило про перенесення на тиждень набуття чинності заборони на завантаження TikTok.

Про угоду також позитивно відгукнулися й у компанії TikTok. "Ми раді, що пропозиція від TikTok компаніям Oracle і Walmart дозволить вирішити побоювання щодо безпеки з боку уряду США і прояснити питання, пов'язані з майбутнім TikTok у США", - сказала речниця TikTok інформаційному агентству AFP.

Раніше компанія оскаржувала укази американського президента.

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TikTok

Трамп дав "зелене світло" угоді щодо TikTok

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