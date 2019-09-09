 Трамп готовий приєднатися до ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Трамп готовий приєднатися до "нормандського формату"

Американський президент Дональд Трамп позитивно оцінив обмін утримуваними між Україною і РФ та заявив про готовність приєднатися до "нормандського формату".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність приєднатися до переговорів у "нормандському форматі" щодо вирішення конфлікту на Донбасі. "Якщо їм потрібно, щоб я приєднався (до переговорів.- Ред.), то я б приєднався", - наголосив Трамп під час брифінгу біля Білого дому у понеділок, 9 вересня. Він також назвав обмін утримуваними особами між Києвом і Москвою, який відбувся 7 вересня, "дуже великим і позитивним кроком".

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Вадим Пристайко повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН наприкінці вересня та заявив про готовність президента до саміту "нормандської четвірки". (09.09.2019)

Якщо виникне потреба в розширенні "нормандського формату", США готові підключитися, наголосив спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Однак він визнав проблемність позиції Росії. (23.08.2019)

Під час телефонної розмови лідери Франції та Росії погодилися, що імпульс після обміну утримуваними між Києвом і Москвою дозволить проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі у найближчі тижні. (08.09.2019)

У "нормандському форматі" переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі беруть участь лідери або представники України, Росії, Німеччини та Франції. Наразі відбуваються переговори щодо проведення зустрічі лідерів чотирьох країн, яка, як очікується, може відбутися у Парижі. Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

Нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Києвом та Москвою у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 політв'язнів, зокрема, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко та Володимир Балух, а також 22 моряки та два співробітники СБУ, які були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Натомість Україна передала на вимогу Росії 35 осіб, серед яких є й громадяни України. Серед них, окрім одного з ймовірних свідків у справі збиття малайзійського "Боїнга" Володимира Цемаха, були засуджені за зраду і дезертирство колишні кримські військові Олександр Баранов і Максим Одінцов, а також головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський.

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