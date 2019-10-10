 Трамп відреагував на слова Зеленського про відсутність тиску з боку Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

Трамп відреагував на слова Зеленського про відсутність тиску з боку Вашингтона

Зроблені президентом Зеленським заяви про відсутність шантажу та тиску на нього з боку Трампа мали би покласти край "побрехенькам" демократів, заявив президент США. Він також звинуватив ЗМІ й демократів у змові.

Президент Трамп знову заперечив можливість тиску на українського колегу

Президент Трамп знову заперечив можливість тиску на українського колегу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на  останні заяви українського лідера Володимира Зеленського. Трамп зробив це в звичний для нього спосіб, написавши в четвер, 10 жовтня, відповідне повідомлення у соціальній мережі Twitter.

"Президент України щойно знову підтвердив, (…) що президент Трамп не чинив жодного тиску й взагалі нічого поганого не скоював", - зазначив Трамп. У своєму дописі американський лідер наголосив, що зроблені заяви Зеленського та тон цих заяв про відсутність тиску та шантажу з боку Трампа мали б покласти край "побрехенькам" демократів. Однак сам Трамп переконаний, що цього не станеться, адже, на його думку, Демократична партія та ЗМІ "перебувають у змові" щодо нього.

DW.COM

Потенційний кандидат в президенти від демократів Джо Байден закликав висловити імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу. (10.10.2019)

Президент України Володимир Зеленський почав спілкуватися із журналістами в рамках так званого пресмарафону за участі більше 300 представників ЗМІ. (10.10.2019)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом питання збройної допомоги США не піднімалося. (10.10.2019)

Нагадаємо, раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський запевнив журналістів, що в його телефонній розмові із американським колегою Дональдом Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не порушувалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було. Про це Зеленський заявив під час так званого пресмарафону в одному із київських фудкортів.

Зеленський також висловив думку, що цей дзвінок не міг вплинути на відносини між Сполученими Штатами та Україною, які він охарактеризував як "втомлені" на той момент.

Як повідомлялося, ці телефонні перемовини спричинили політичний скандал в США. Йдеться про закиди, що Трамп міг тиснути на Зеленського, аби той домігся розслідування щодо його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Представники Демократичної партії оголосили про ініціювання процедури імпічменту для американського президента. До закликів оголосити Трампу імпічмент напередодні приєднався і колишній віцепрезидент США Джо Байден. Дональд Трамп усі звинувачення у спробі тиску на Україну відкидає.

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