 Трамп відмовився припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп відмовився припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені

Президент США Дональд Трамп удруге за своє президентство скористався правом вето, не підписавши ухвалену Конгресом резолюцію щодо Ємену.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 16 квітня, ветував ухвалену американським Конгресом резолюцію, що мала припинити військову підтримку Вашингтоном арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією у збройному конфлікті в Ємені.

DW.COM

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією використовує німецьку зброю під час проведення операцій в Ємені, довели дослідники проекту #GermanArms. (26.02.2019)

Згідно з резолюцією Сенату, президент США має видати указ про виведення всіх військових, які беруть участь у бойових діях в Ємені. Дональд Трамп погрожує ветувати резолюцію. (14.03.2019)

Сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Дитячий фонд ООН (UNICEF) б'є на сполох: постійна нестача їжі та брак щеплень загрожують життю 400 тисяч малюків. (11.12.2018)

Як і очікувалось, Трамп удався до права вето удруге за своє президентство, інформує AP. "Ця резолюція - це непотрібна, небезпечна спроба послабити мої конституційні повноваження, ставлячи під загрозу життя американських громадян і відважних військовослужбовців сьогодні і в майбутньому", - зазначив глава держави, пояснюючи своє рішення.

Дії Трампа одразу ж викликали критику з боку його опонентів у Демократичній партії. Так, голова Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Трамп прагне "увічнити ганебну участь Америки в цій жахливій кризі". "Цей конфлікт має закінчитися негайно", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року. Країна поділена між шиїтами хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. Колишній президент США Барак Обама дав згоду на "логістичну і розвідувальну підтримку" країнам арабської коаліції.

Охоплена війною близькосхідна країна потерпає від гуманітарної кризи. За даними ООН, Ємену загрожує "безпосередній та масштабний голод", який може зачепити 14 мільйонів людей - близько половину населення країни.

Дивитись відео 01:52

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки

  • Важкі часи, політика і гумор

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Важкі часи, політика і гумор

    Вранці 6 лютого перед початком дебатів про майбутнє Європи голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тихцем підкрадається до депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, поки той читає газету, і раптом скуйовджує його волосся. Таким витівкам Юнкера вже ніхто не дивується. Тішить, що й за важких часів у політиці самим політикам вдається зберігати почуття гумору і залишатись людьми.

  • Порнозірка під прицілом фотокамер

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Порнозірка під прицілом фотокамер

    Порнозірка Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелз, 16 квітня одягається... після прискіпливої перевірки на вході до будівлі суду в Нью-Йорку. Там триває процес щодо сексуальної афери між Кліффорд та нинішнім президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках. За мовчання Трамп передав їй близько 130 тисяч доларів через свого адвоката Майкла Коена. Та мовчати вона не стала.

  • Нацисти з Півдня США

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нацисти з Півдня США

    Прихильники націонал-соціалістичного руху у США проводять 21 квітня таємний нацистський ритуал, на якому дозволили бути присутнім фотографу Го Накамурі. На світлині - та ж група, що брала участь у сумнозвісному "Марші об'єднаних правих" у місті Шарлотсвілль (Вірджинія) 2017 року. Правозахисники побоюються подальшого посилення правих екстремістських рухів у США.

  • Корейська відлига

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    "Корейська відлига"

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися 27 квітня у селищі Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між КНДР та Республікою Корея. На цій зустрічі вже не вперше пролунали заяви про намір припинити усі ворожі дії між двома країнами. Чи є підстави говорити про початок великої корейської відлиги? Побачимо наступного року.

  • Репортери під прицілом Ісламської держави

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Репортери під прицілом "Ісламської держави"

    Фоторепортер агенції Reuters Омар Собані зробив це фото через мить після того, як терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу 30 квітня у столиці Афганістану, Кабулі. Автор фото дістав поранення у плече, вісім журналістів загинули. Кількома хвилинами раніше представники ЗМІ прибули на місце події, де того ж дня відбувся інший збройний напад.

  • Чемпіони світу-2018

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Чемпіони світу

    Французькі футболісти 15 липня святкують перемогу у фіналі Чемпіонату світу з тренером національної збірної Дідьє Дешамом. Вони щойно обійшли Хорватію з рахунком 4:2 у захоплюючому фіналі. Німецькі гравці, які мали надії відстояти свій титул, на ту мить вже два тижні були у відпустці.

  • Нікаб та уніформа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нікаб та уніформа

    37-річна Айя вийшла 1 серпня на вулиці Копенгагена в нікабі - на знак протесту проти заборони уряду Данії носити одяг, що закриває обличчя - нікаб і паранджу. Проте, зустрівши порушницю, жінка-поліцейська не затримувала її, а лише обійняла. Вчинок сприйняли неоднозначно: хтось висловлював захоплення, а інші вимагали звільнення поліцейської.

  • Одна проти всіх

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Одна проти всіх

    Одна жінка в червоному і багато чоловіків у темних костюмах. Британська прем'єрка Тереза Мей 20 вересня поспішає долучитись до "сімейної" фотосесії на саміті ЄС у Зальцбурзі. Втім, на цьому фото Мей символічно залишається осторонь від лідерів країн Євросоюзу.

  • Що залишилося після цунамі

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Що залишилося після цунамі

    М'яка іграшка та відро з одягом. Це все, що залишилось у жінки із Сулавесі після цунамі, що прийніс руйнування на узбережжя індонезійського острова в кінці вересня. Її будинок було зруйновано, троє дітей щезли. Внаслідок катастрофи загинуло понад 2000 осіб, зникли безвісти кілька тисяч.

  • Наблус

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Віч-на-віч

    Між ізраїльським солдатом і жителем міста Наблус 15 жовтня розгорілася суперечка. Приводом стало рішення Ізраїля закрити палестинську школу поблизу Наблуса на Західному березі річки Йордан. Фото є символічним віддзеркаленням конфліктів між Ізраїлем і Палестиною, де жодна сторона не готова йти на поступки.

  • Крізь річки та стіни

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Крізь річки та стіни

    Луїс Акоста тримає на руках п'ятирічного Анхеля Хесуса, переправляючись 29 жовтня через річку Суч'яте, що розділяє Гватемалу і Мексику. Вони приєднались до "каравану мігрантів" з Центральної Америки, що попри великі ризики намагаються потрапити до США. Це "напад на нашу країну", - пропоментував рух мігрантів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

  • Свобода преси в стилі Трампа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Свобода преси в стилі Трампа

    Серед ворогів Дональда Трампа часто опиняються біженці та журналісти. На фото - репортер CNN Джим Акоста, котрий намагаєтсья поставити прямі запитання Трампу на прес-конференції, що проходила в Білому домі після проміжних виборів 6 листопада. Замість відповідей на запитання журналіста, який не бажав віддавати мікрофон, позбавили акредитації.

  • Пекло в раю

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Пекло в раю

    Малібу вважають райським гніздечком найзаможніших жителів Калфіорнії. Та цієї осені узбережжя Тихого океану охопили лісові пожежі, що перекинулися на житлові квартали. Вогонь знищив цілі вулиці й забрав життя не менше 85 осіб. Під час пожеж домівку втратив і відомий німецький актор та ведучий Томас Ґоттшальк (Thomas Gottschalk), який, втім, зазначив, що "в цьому світі є значно гірші втрати".

  • Рукотворне лихо

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Рукотворне лихо

    На цьому фото ми бачимо саме те, що мав на увазі Томас Готтшальк. Молодий батько Салех Хасан аль-Факех тримає руку чотиримісячної доньки Хаджар, яка померла в лікарні внаслідок тривалого недоїдання. З 2014 року в Ємені триває громадянська війна, до розпалювання якої причетні Іран та Саудівська Аравія. Кожні десять хвилин в Ємені помирає дитина.

  • Кінець доби

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Кінець доби

    "Це було для мене честю", - такими словами завершила 8 грудня свою останню промову у ролі голови Християнсько-демократичного союзу Анґела Меркель (Angela Merkel). Канцлерка ФРН очолювала партію понад 18 років, проте залишила цю посаду. Її наступницею обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку німецькі ЗМІ називають АКК.

  • Протести європейців

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Протести європейців

    Це не війна і не стихійне лихо: порівняно з іншими регіонами світу європейцям живеться відносно добре. Проте у Франції, Німеччині, та - як на цьому фото - Бельгії дедалі частіше проводять масові протести. Люди обурені низькими зарплатами, високими орендними ставками, скороченням пенсійних виплат і підвищенням цін. Для участі в акції протесту необов'язково вдягати жовтий жилет.

    Автор: Мартін Муно


DW.COM

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують. (26.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки  

Також за темою

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus

Конгрес США вимагає від Трампа припинити підтримку Саудівської Аравії у Ємені 04.04.2019

Палата представників слідом за Сенатом США ухвалила резолюцію, що вимагає припинити військову підтримку Саудівської Аравії у єменському конфлікті. Очікується, що Трамп накладе на документ вето.

Hungersnot im Jemen

Від голоду в Ємені померли, ймовірно, до 85 тисяч дітей - гуманітарна організація 21.11.2018

Упродовж останніх трьох років війни в Ємені внаслідок голоду в цій країні померло, за оцінками, до 85 тисяч дітей, кажуть у гуманітарній організації Save the Children.

Реклама

Докладно

Європейський парламент

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів"

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.  

Укрнафта

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від РФ

Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  