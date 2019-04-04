Трамп відмовився припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 16 квітня, ветував ухвалену американським Конгресом резолюцію, що мала припинити військову підтримку Вашингтоном арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією у збройному конфлікті в Ємені.

Як і очікувалось, Трамп удався до права вето удруге за своє президентство, інформує AP. "Ця резолюція - це непотрібна, небезпечна спроба послабити мої конституційні повноваження, ставлячи під загрозу життя американських громадян і відважних військовослужбовців сьогодні і в майбутньому", - зазначив глава держави, пояснюючи своє рішення.

Дії Трампа одразу ж викликали критику з боку його опонентів у Демократичній партії. Так, голова Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Трамп прагне "увічнити ганебну участь Америки в цій жахливій кризі". "Цей конфлікт має закінчитися негайно", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року. Країна поділена між шиїтами хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. Колишній президент США Барак Обама дав згоду на "логістичну і розвідувальну підтримку" країнам арабської коаліції.

Охоплена війною близькосхідна країна потерпає від гуманітарної кризи. За даними ООН, Ємену загрожує "безпосередній та масштабний голод", який може зачепити 14 мільйонів людей - близько половину населення країни.

Дивитись відео 01:52 Поділитись Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zOM2 Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки