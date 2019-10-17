Трамп відмовився від наміру провести саміт G7 у своєму готелі у Флориді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від оголошеного раніше наміру провести зустріч глав держав та урядів Великої сімки (G7) у своєму готельно-відпочинковому комплексі Trump National Doral у Маямі в штаті Флорида. Про це Трамп написав ввечері в суботу, 19 жовтня, в соціальній мережі Twitter.
"З огляду на безглузду та ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral в Маямі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - повідомив Трамп. У цьому ж дописі він запевнив, що "негайно" розпочне пошук інших можливим місць для проведення зустрічі лідерів G7. Американський президент вказав зокрема, що підходящим варіантом могла б стати заміська резиденція президента США Кемп-Девід.
Плани провести саміт лідерів G7 10-12 червня 2020 в готельному комлексі Trump National Doral в Маямі оголосив 17 жовтня виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні. Малвейні пояснив тоді журналістам, що такий варіант - значно кращий і дешевший порівняно з іншими, зазначає агенція новин dpa.
Тоді ж Малевейні не виключив, що США як країна-господарка саміту могли б запросити на зустріч також президента Росії Володимира Путіна.
Наміри Трампа провести важливий міжнародний захід у власному готелі викликали різку критику на адресу американського президента, якому закидали зловживання своєю посадою з метою власного збагачення.
Водночас сам Трамп зазначав, що був "згоден нічого за це не отримати, або, якщо це юридично можливо, з нульовими витратами для США". Як аргумент на користь цього готельного комплексу Трамп наводив той факт, що він розташований поблизу міжнародного аеропорту Маямі, а ще те, що кожна делегація могла б отримати достатньо кімнат для розміщення.
Цьогорічна зустріч лідерів G7 проводилася у Франції.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов