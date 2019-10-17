 Трамп відмовився від наміру провести саміт G7 у своєму готелі у Флориді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Трамп відмовився від наміру провести саміт G7 у своєму готелі у Флориді

"Ворожість ЗМІ та демократів" спонукали Дональда Трампа відмовитися від планів провести наступну зустріч глав держав та урядів країн Великої сімки у своєму готельному комплексі у Флориді.

Готельний комплекс Trump National Doral у Маямі

Готельний комплекс Trump National Doral у Маямі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від оголошеного раніше наміру провести зустріч глав держав та урядів Великої сімки (G7) у своєму готельно-відпочинковому комплексі Trump National Doral у Маямі в штаті Флорида. Про це Трамп написав ввечері в суботу, 19 жовтня, в соціальній мережі Twitter.

"З огляду на безглузду та ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral в Маямі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - повідомив Трамп. У цьому ж дописі він запевнив, що "негайно" розпочне пошук інших можливим місць для проведення зустрічі лідерів G7. Американський президент вказав зокрема, що підходящим варіантом могла б стати заміська резиденція президента США Кемп-Девід.

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Плани провести саміт лідерів G7 10-12 червня 2020 в готельному комлексі Trump National Doral в Маямі оголосив 17 жовтня виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні. Малвейні пояснив тоді журналістам, що такий варіант - значно кращий і дешевший порівняно з іншими, зазначає агенція новин dpa.

Тоді ж Малевейні не виключив, що США як країна-господарка саміту могли б запросити на зустріч також президента Росії Володимира Путіна.

Наміри Трампа провести важливий міжнародний захід у власному готелі викликали різку критику на адресу американського президента, якому закидали зловживання своєю посадою з метою власного збагачення.

Водночас сам Трамп зазначав, що був "згоден нічого за це не отримати, або, якщо це юридично можливо, з нульовими витратами для США". Як аргумент на користь цього готельного комплексу Трамп наводив той факт, що він розташований поблизу міжнародного аеропорту Маямі, а ще те, що кожна делегація могла б отримати достатньо кімнат для розміщення.

Цьогорічна зустріч лідерів G7 проводилася у Франції.

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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