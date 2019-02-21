Трамп відклав підвищення мит на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп увечері в неділю, 24 лютого, заявив про перенесення терміну запровадження підвищених мит на товари з Китаю. У зв'язку з "продуктивними переговорами" заплановане на 1 березня підвищення мит буде відкладене, написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Адміністрація Трампа планувала, що мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів США зростуть з 10 до 25 відсотків ще з 1 січня 2019 року. Однак під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі 1 грудня минулого року Дональд Трамп домовився з Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів обома сторонами заходів у торговельному протистоянні задля вироблення країнами нової торговельної угоди. Цей термін спливає 1 березня.

Можлива зустріч із Сі Цзіньпіном

Водночас Трамп оголосив, що "за умови додаткового прогресу" на переговорах він може запланувати зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго, що в американській Флориді. "Дуже хороші вихідні для США і Китаю", - підкреслив Трамп. Минулої п'ятниці Трамп прийняв у Білому домі віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, заявивши про "хороші шанси укласти угоду".

Минулого року Вашингтон запровадив мита на китайські товари обсягом імпорту 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.