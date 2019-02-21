 Трамп відклав підвищення мит на товари з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Трамп відклав підвищення мит на товари з Китаю

Президент США заявляє про "продуктивні переговори" з Китаєм з торговельних питань. Трамп не виключає проведення зустрічі з лідером Китаю у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе (ліворуч) на переговорах з Дональдом Трампом, 22 лютого 2019 року

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе (ліворуч) на переговорах з Дональдом Трампом, 22 лютого 2019 року

Президент США Дональд Трамп увечері в неділю, 24 лютого, заявив про перенесення терміну запровадження підвищених мит на товари з Китаю. У зв'язку з "продуктивними переговорами" заплановане на 1 березня підвищення мит буде відкладене, написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Twitter. 

DW.COM

Представники американської та китайської делегацій повідомили, що торговельні переговори пройшли успішно та тривали довше, ніж планувалося. Деталі домовленостей будуть оголошені пізніше. (09.01.2019)

У випадку успіху торговельні переговори з КНР можуть бути продовжені і після 1 березня, не виключив президент США Дональд Трамп. Він хоче обговорити умови торговельної угоди з Сі Цзіньпіном. (22.02.2019)

За підсумками зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна США погодилися відкласти на 90 днів підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 січня. За цей час сторони намагатимуться досягти нової торговельної угоди. (02.12.2018)

Адміністрація Трампа планувала, що мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів США зростуть з 10 до 25 відсотків ще з 1 січня 2019 року. Однак під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі 1 грудня минулого року  Дональд Трамп домовився з Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів обома сторонами заходів у торговельному протистоянні задля вироблення країнами нової торговельної угоди. Цей термін спливає 1 березня. 

Можлива зустріч із Сі Цзіньпіном

Водночас Трамп оголосив, що "за умови додаткового прогресу" на переговорах він може запланувати зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго, що в американській Флориді. "Дуже хороші вихідні для США і Китаю", - підкреслив Трамп. Минулої п'ятниці Трамп прийняв у Білому домі віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, заявивши про "хороші шанси укласти угоду".

Минулого року Вашингтон запровадив мита на китайські товари обсягом імпорту 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.

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