 Трамп відклав підвищення мит на китайські товари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Трамп відклав підвищення мит на китайські товари

Підвищення мит на товари річним обсягом імпорту в 250 мільярдів доларів США перенесене на два тижні в якості "жесту доброї волі" у зв'язку зі святкуванням 70-річчя КНР, каже глава Білого дому.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у середу, 11 вересня, повідомив у Twitter, що заплановане на 1 жовтня підвищення мит на китайські товари річним обсягом імпорту в 250 мільярдів доларів США буде перенесене на два тижні - до 15 жовтня. Йдеться про підвищення мит з нинішніх 25-ти до 30 відсотків.

Рішення, яке глава Білого дому назвав "жестом доброї волі", було ухвалене у відповідь на прохання віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе і "у зв'язку зі святкуванням 1 жовтня 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки".

Раніше цього дня міністерство фінансів КНР оприлюднило список з 16 категорій американських товарів, на які не поширюватимуться підвищені мита Китаю. До переліку, зокрема, увійшли мастила, рибопродукти та препарати для лікування онкологічних захворювань.

Очікується, що в жовтні 2019 року представники Пекіна і Вашингтона зустрінуться для чергового раунду переговорів щодо розв'язання торговельного конфлікту між двома країнами, який триває вже понад рік, а також вироблення нової торговельної угоди..

DW.COM

У відповідь на оголошене Дональдом Трампом підвищення імпортних мит на китайські вироби Пекін збільшить ставки імпортного мита на американські товари на суму 75 мільярдів доларів США. (23.08.2019)

У США набули чинності оголошені раніше Дональдом Трампом підвищені ставки ввізного мита на товари з КНР. Китай так само обкладатиме з 1 вересня більшими митами імпорт деяких американських товарів. (01.09.2019)

Нагадаємо, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпорт з Китаю на суму 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі товарні групи до 15 грудня. 

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