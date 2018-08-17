Трамп відклав візит держсекретаря Помпео до КНДР через брак прогресу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував намічений на наступний тиждень візит держсекретаря США Майка Помпео до Північної Кореї. Про це він повідомив у п'ятницю, 24 серпня, в соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, до такого кроку його спонукало "відчуття" браку "достатнього прогресу" в процесі ядерного роззброєння КНДР.

Як уточнив Трамп, наступний візит Помпео до Пхеньяна відбудеться лише після того, як Вашингтон порозуміється в торговельній суперечці з Китаєм. Американський президент висловив сумнів у тому, що Пекін справді "допомагає у процесі денуклеаризації" так, як він це робив раніше.

Водночас, на відміну від уряду КНР, влада КНДР не зазнала критики з боку президента США. У наступному дописі у Twitter Трамп надіслав "найтепліші привітання та повагу" північнокорейському лідеру Кім Чен Ину. "З нетерпінням очікую побачити його незабаром!", - запевнив він.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Помпео оголосив про свій візит і призначив спеціального представника щодо Північної Кореї.

Нагадаємо, 4 серпня, незалежні експерти представили спеціальну доповідь для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН). Згідно з висновками експертів, Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програм.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.