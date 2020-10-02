 Трамп вперше виступив перед прибічниками після зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

Трамп вперше виступив перед прибічниками після зараження коронавірусом

Дональд Трамп звернувся до прибічників вперше після лікування і запевнив, що США переможуть коронавірус. Водночас його лікар заявив, що Трамп вже не заразний для оточуючих.

Дональд Трамп звертається до прихильників з балкона Білого дому

Дональд Трамп звертається до прихильників з балкона Білого дому

Президент США Дональд Трамп вперше після курсу лікування виступив перед своїми прихильниками. "Ми не можемо дозволити нашій країні перетворитися на соціалістичну", - заявив американський лідер з балкона Білого дому в суботу, 10 жовтня. Глава держави додав, що повертається до передвиборних мітингів і має намір виступити у Флориді вже 12 жовтня. Аналогічні заходи заплановані у Пенсільванії та Айові. Вибори президента повинні пройти 3 листопада.

Трамп зняв маску на час 20-хвилинної промови та запевнив, що чудово почувається. Він заявив, що вважає, що Сполучені Штати переможуть коронавірус SARS-CoV-2, а також згадав при цьому Китай, де були зафіксовані перші випадки зараження людини.

У Трампа не повідомляють результати тесту на коронавірус

Водночас особистий лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що президент США більше не несе загрози зараження коронавірусом для інших людей. За його словами, самопочуття Трампа покращилося, а  результати тесту показали відсутність доказів поширення вірусу в організмі президента США. При цьому, лікар Трампа не повідомив про сам результат тесту на коронавірус у своїй заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Нагадаємо, у Трампа минулого тижня було підтверджено інфікування коронавірусом. Його доправили в Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі, це зробили з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії.

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На Сполучені Штати припадає п'ята частина заражень в світі

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у США офіційно підтвердили понад 7,7 мільйона заражень коронавірусом, 214 370 смертей через це та більше трьох мільйонів випадків одужань. Сполучені Штати посідають перше місце у світі за кількістю заражень коронавірусом. Всього з початку пандемії вірус SARS-CoV-2 виявили у вже більше 37,1 мільйона людей у світі.

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