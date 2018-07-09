Трамп висунув Бретта Кавано в члени Верховного суду США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув суддю-консерватора Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду США. Кандидатуру Кавано Трамп представив у Білому домі ввечері понеділка, 9 липня. У своїй промові глава Білого дому згадав "бездоганні особисті якості" та "неперевершену кваліфікацію" Кавано та назвав його "одним із найгостріших правничих умів нашого часу", цитує інформагенція AFP.

Вакансія в Верховному суді утворилася після відставки судді Ентоні Кеннеді, який нерідко приставав то до республіканців, то до демократів. Саме голос Кеннеді ставав вирішальним під час важливих голосувань. Натомість 53-річний Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Приміром, 2000 року він був членом передвиборної команди Джорджа Буша-молодшого. 2003 року тоді вже президент Джоржд Буш-молодший висунув його кандидатуру в Апеляційний суд США у Вашингтоні. Але призначити Кавано Сенат зумів лише в 2006 році після кількох років спротиву з боку демократів.

Трамп зацікавлений у закритті вакансії в Верховному суді до того, як в США відбудуться вибори до Конгресу. Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, що стосуються, серед іншого, міграційних питань, права голосу, прав гомосексуалів, страт та права жінок на аборти.

Не виключеного, що цього разу демократи в Сенаті так само запекло опиратимуться призначенню Кавано на пост судді Верховного суду США.