 Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

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Новини

Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (архівне фото)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився за повернення Росії до  клубу найрозвинутіших країн світу, котрий нині збирається в форматі Великої сімки (G7). Про це американський президент заявив увечері вівторка, 20 серпня, перед журналістами. "Гадаю було б набагато більше доречно, якби Росія була серед членів, зокрема G8, тому що багато питань, які ми обговорюємо, стосуються Росії", - зазначив господар Білого дому, цитує агенція новин dpa.

Американський лідер також наголосив, що підтримав би відновлення формату Великої вісімки (G8), а в разі надходження подібної пропозиції він би "з великою прихильністю" поставився б до цього.

Участь Росії в клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався в форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Нині членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року, нагадує dpa.

Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться з 24 по 26 серпня у Франції в Біарріці.

Трамп вже не вперше висловився за повернення Росії до клубу Великої сімки. Торік уряди майже всіх країн G7 не підтримали ідею президента США Дональда Трампа повернути до клубу провідних демократій Росію.

Як повідомлялося, торік держсекретар США Майк Помпео визнав, що компроміси з Росією можуть повернути її до клубу Великої сімки.

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

DW.COM

Трамп виступає за повернення Росії до Великої вісімки

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має знову повернутися до складу Великої вісімки, з якої її виключили в 2014 році через анексію українського Криму. Ідею Трампа підтримав прем'єр Італії Джузеппе Конте. (08.06.2018)  

Велика сімка - формат, який себе вичерпав?

8 червня у Канаді зустрічаються глави держав та урядів країн Великої сімки. Атмосфера саміту, однак, буде не надто комфортною, зважаючи на розбіжності зі США. (08.06.2018)  

Учасники G7 не підтримують ідею Трампа про повернення Росії до клубу

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним. (08.06.2018)  

Глава МЗС ФРН виключив повернення Росії до G7

Німецький міністр вважає, що змінити ситуацію може лише сама Росія. Утім, Москва поводиться "дедалі більш недружньо", зазначив Гайко Маас. (22.04.2018)  

Держсекретар США: Компроміси з Росією можуть повернути її до G7

Білий дім готовий повернути Росію на міжнародну арену, заявив держсеркретар США Майк Помео. У Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі президентів Трампа і Путіна. Серед тем саміту будуть, зокрема, Сирія та Україна. (28.06.2018)  

Глави МЗС G7 закликали Росію до співпраці у справі про катастрофу MH17

Кремль повинен відзвітувати за "свою роль" в катастрофі малайзійського "Боїнга", вважають глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали Москву до співпраці з урядами Австралії та Нідерландів. (16.07.2018)  

G7 закликала Москву звільнити українських моряків

Застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання, зазначили міністри закордонних справ країн "Великої сімки". (06.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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