Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився за повернення Росії до клубу найрозвинутіших країн світу, котрий нині збирається в форматі Великої сімки (G7). Про це американський президент заявив увечері вівторка, 20 серпня, перед журналістами. "Гадаю було б набагато більше доречно, якби Росія була серед членів, зокрема G8, тому що багато питань, які ми обговорюємо, стосуються Росії", - зазначив господар Білого дому, цитує агенція новин dpa.
Американський лідер також наголосив, що підтримав би відновлення формату Великої вісімки (G8), а в разі надходження подібної пропозиції він би "з великою прихильністю" поставився б до цього.
Участь Росії в клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався в форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Нині членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року, нагадує dpa.
Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться з 24 по 26 серпня у Франції в Біарріці.
Трамп вже не вперше висловився за повернення Росії до клубу Великої сімки. Торік уряди майже всіх країн G7 не підтримали ідею президента США Дональда Трампа повернути до клубу провідних демократій Росію.
Як повідомлялося, торік держсекретар США Майк Помпео визнав, що компроміси з Росією можуть повернути її до клубу Великої сімки.
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