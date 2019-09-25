Трамп вимагає зустрічі з інформатором в "українському скандалі"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про те, що хоче особисто зустрітися зі співробітником спецслужб, який написав на нього анонімну скаргу через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава Білого дому повідомив увечері в неділю, 29 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
"Як і будь-який американець, я заслуговую на можливість зустрітися зі своїм обвинувачем, особливо якщо цей обвинувач, тобто так званий "викривач", подав ідеальну розмову із закордонним лідером абсолютно спотворено і брехливо", - написав Трамп.
Окрім того, в іншому твіті Трамп наголошує, що викривач подав інформацію про розмову "з других та третіх рук", а тому він хотів би зустрітися також із людиною, яка незаконно надала викривачу цю інформацію, та припустив, що вона шпигувала за президентом США.
Адвокати інформатора побоюються за його безпеку
Тим часом адвокати анонімного інформатора звернулися з листом до виконувача обов'язки директора Національної розвідки Джозефа Магвайра. У зверненні вони наголосили, що серйозно побоюються за безпеку свого клієнта. "Ми очікуємо, що ситуація погіршиться та стане ще небезпечнішою", - застерегли вони в листі, повідомляє агентство новин AFP з посиланням на телеканал CBS. Адвокати закликали вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки співробітника спецслужб.
Минулого тижня комітет з розвідки Палати представників оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо дзвінка українського та американського президентів. У датованому 12 серпня документі інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону в президентські вибори в США 2020 року.
Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США минулого тижня. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, аби той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Згодом Трамп розпорядився опублікувати стенограму його розмови з Зеленським. Через цей скандал демократи в Палаті представників розпочали розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.
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Автор: Фолькер Ваґенер