 Трамп вимагає від Китаю скасувати ввізні мита на сільгосппродукцію зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Трамп вимагає від Китаю скасувати ввізні мита на сільгосппродукцію зі США

На тлі позитивного перебігу двосторонніх переговорів між Вашингтоном і Пекіном щодо вирішення торговельної суперечки, Дональд Трамп закликав КНР скасувати всі митні обмеження на ввіз сільгосппродукції зі США.

Торговельна суперечка США і Китаю триває

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав владу Китаю негайно скасувати мита на американську сільгосппродукцію. Про це Трамп повідомив у своєму дописі в соціальній мережі Twitter у ніч на суботу, 2 березня.

"Я попрохав Китай негайно скасувати всі мита на нашу сільськогосподарську продукцію (в тому числі яловичину, свинину тощо)", - написав господар Білого дому. У цьому твіті американський лідер пояснив своє прохання позитивними зрушеннями в двосторонніх перемовинах між КНР та США щодо вирішення нинішнього торговельного конфлікту між двома країнами.

В іншому дописі Трамп наголосив, що скасування китайцями митних зборів на американську сільгосппродукцію "дуже важливо" для американських фермерів і для нього самого. На тлі цього президент США нагадав, що він відклав заплановане на 1 березня запровадження 25-відсоткових митних зборів на низку китайських товарів.

Пекін вже відреагував

На такий жест американського лідера вже встигли відреагувати в Пекіні. Сайт міністерства торгівлі КНР повідомив, що китайська влада вітає збереження ввізних мит на рівні 10 відсотків. Щодо сільгосппродукції жодних заяв не пролунало, повідомляє агенція новин Reuters.

Американські фермери вважаються важливою частиною електорату Республіканської партії. Запроваджені торік Китаєм ввізні мита на американську сільгосппродукцію у відповідь на митну політику США щодо КНР завдали значного удару по американських фермерах, нагадує Reuters.

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