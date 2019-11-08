 Трамп вимагав від Зеленського розслідування щодо Байдена - нові свідчення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

Трамп вимагав від Зеленського розслідування щодо Байдена - нові свідчення

Два працівники Білого дому - Александр Віндман та Фіона Гілл - дали свідчення в Конгресі США, які вказують на можливий тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Зеленський у Нью-Йорку

Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Зеленський у Нью-Йорку

Конгресмени від Демократичної партії Сполучених Штатів Америки оприлюднили в п'ятницю, 8 листопада, нові свідчення, які доводять версію, за якою президент країни Дональд Трамп здійснював тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб змусити його розпочати розслідування щодо Джо Байдена та його сина.

Відповідні свідчення у Конгресі США раніше дали директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Александр Віндман та колишня помічниця Трампа, ексдиректорка з питань Європи та Росії в Раді нацбезпеки Фіона Гілл.

Розслідування в обмін на зустріч

Під час свідчень Віндман, зокрема, розповів, що постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд прямо казав представникам української влади, що якщо вони розраховують на зустріч між Трампом і Зеленським, то вони мають забезпечити розслідування стосовно ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера. "Не було жодної двозначності", - зауважив Віндман, якого цитує агенція AP.

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Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

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Своєю чергою Фіона Гілл також розповіла про те, як стала свідком обговорення між Сондлендом та радником з питань національної безпеки президента США Джоном Болтоном питання такої угоди з українським керівництвом. Вона також згадала про домовленість з виконувачем обов'язків керівника апарату Білого дому Міком Малвейні, згідно з якою мала відбутися зустріч між Трампом і Зеленським, "якщо ці розслідування в енергетичному секторі розпочнуться". Йдеться про потенційне розслідування в Україні щодо газовидобувної компанії Burisma, посаду у керівництві якої свого часу обіймав Хантер Байден. При цьому Гордон Сондленд, за словами Гілл, стверджував, що він "відповідав за Україну" і що це йому доручив особисто Дональд Трамп.

Малвейні проігнорував конгресменів

Дати свідчення в Конгресі у п'ятницю, 8 листопада, мав також Мік Малвейні, утім, в останній момент він не з'явився перед конгресменами з низки комітетів - з закордонних справ, з розвідки, нагляду і урядової реформи, які здійснюють розслідування в рамках порушеної процедури імпічменту Дональда Трампа. У жовтні Малвейні заявляв, що затримки виділення Україні військової допомоги пов'язані з тим, що Трамп прагнув таким чином натиснути на Київ, аби там розслідували справу щодо можливого втручання в американські вибори у 2016 році. Пізніше того же дня Малвейні поширив іншу заяву і наголосив, що його слова були неправильно розтлумачені. "Дозвольте мені пояснити, не було абсолютно ніякої домовленості "послуга за послугу" між виділенням Україні військової допомоги та будь-яким розслідуванням щодо виборів 2016 року", - наголосив він.

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.

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