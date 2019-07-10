Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі - ЗМІ

Посол Великобританії в США Кім Даррок, який вже подав у відставку, раніше назвав рішення президента Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном "дипломатичним вандалізмом", яке він ухвалив на зло Бараку Обамі. Це випливає з оприлюднених у неділю, 14 липня, британським виданням Mail on Sunday нових фрагментів з таємних депеш посла.

"Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном в якості акту "дипломатичного вандалізму" на зло Бараку Обамі, написав британський посол у Вашингтоні уряду Великобританії", - інформує видання. Воно зазначає, що Даррок написав про це після візиту ексміністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона до Білого дому. Джонсон намагався вмовити Трампа не виходити з угоди.

Видання опублікувало нову частину змісту таємних документів попри погрози поліції. Британські правоохоронці розслідують витік інформації як можливе порушення закону про державну таємницю. Він забороняє державним службовцям повідомляти зміст засекречених матеріалів. Порушення закону карається терміном до двох років за ґратами. Однак, ув'язнення за цим законом у Великобританії є рідкісним явищем, зауважує агенція новин АР.

Тим часом кандидат-фаворит на посаду очільника Консервативної партії Великобританії Борис Джонсон та його суперник Джеремі Хант стали на бік видання та засудили погрози поліції. Джонсон заявив, що переслідування ЗМІ "призведе до порушення свободи преси", а Хант пообіцяв "захищати право преси публікувати ці витоки, якщо їх оприлюднюють, керуючись суспільним інтересом".

Скандал з дипломатичним листуванням

Раніше видання Mail on Sunday оприлюднило зміст дипломатичного листування британського посла Кіма Даррока. У ньому він називав Трампа "некомпетентним" і "невпевненим", а його адміністрацію "недієздатною".

Цей витік спричинив бурхливу реакцію з боку Трампа. Британський уряд наголосив, що слова дипломата були його особистою думкою, але заявив про підтримку свого посла. У відповідь на це Трамп повідомив, що більше не матиме справ з Дарроком. В одному з дописів у соціальній мережі Twitter американський президент закинув британському дипломату, що "в США його не люблять".

Крім того, Даррока викреслили зі списку запрошених на урочистий бенкет у Вашингтоні. В інших своїх твітах хазяїн Білого дому назвав Даррока "тупим типом" та "набундюченим бовдуром".