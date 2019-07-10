 Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі - ЗМІ

Посол Великобританії в США назвав рішення Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном "дипломатичним вандалізмом". Британське видання Mail on Sunday оприлюднило нові фрагменти з таємних депеші посла.

Посол Великобританії в США Кім Даррок у депеші зазначав, що Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі

Посол Великобританії в США Кім Даррок у депеші зазначав, що Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі

Посол Великобританії в США Кім Даррок, який вже подав у відставку, раніше назвав рішення президента Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном "дипломатичним вандалізмом", яке він ухвалив на зло Бараку Обамі. Це випливає з оприлюднених у неділю, 14 липня, британським виданням Mail on Sunday нових фрагментів з таємних депеш посла.

"Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном в якості акту "дипломатичного вандалізму" на зло Бараку Обамі, написав британський посол у Вашингтоні уряду Великобританії", - інформує видання. Воно зазначає, що Даррок написав про це після візиту ексміністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона до Білого дому. Джонсон намагався вмовити Трампа не виходити з угоди.

DW.COM

Після скандалу із витоком листування британського посла, який назвав американського президента "некомпетентним", Дональд Трамп заявив, що не матиме з ним справ, а також розкритикував британську прем'єрку. (09.07.2019)

Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю, заявив президент США Дональд Трамп після оголошенням Тегерана про порушення умов ядерної угоди. Вашингтон готує нові санкції проти країни. (08.07.2019)

Видання опублікувало нову частину змісту таємних документів попри погрози поліції. Британські правоохоронці розслідують витік інформації як можливе порушення закону про державну таємницю. Він забороняє державним службовцям повідомляти зміст засекречених матеріалів. Порушення закону карається терміном до двох років за ґратами. Однак, ув'язнення за цим законом у Великобританії є рідкісним явищем, зауважує агенція новин АР.

Тим часом кандидат-фаворит на посаду очільника Консервативної партії Великобританії Борис Джонсон та його суперник Джеремі Хант стали на бік видання та засудили погрози поліції. Джонсон заявив, що переслідування ЗМІ "призведе до порушення свободи преси", а Хант пообіцяв "захищати право преси публікувати ці витоки, якщо їх оприлюднюють, керуючись суспільним інтересом".

Скандал з дипломатичним листуванням

Раніше видання Mail on Sunday оприлюднило зміст дипломатичного листування британського посла Кіма Даррока. У ньому він називав Трампа "некомпетентним" і "невпевненим", а його адміністрацію "недієздатною".

Цей витік спричинив бурхливу реакцію з боку Трампа. Британський уряд наголосив, що слова дипломата були його особистою думкою, але заявив про підтримку свого посла. У відповідь на це Трамп повідомив, що більше не матиме справ з Дарроком. В одному з дописів у соціальній мережі Twitter американський президент закинув британському дипломату, що "в США його не люблять".

Крім того, Даррока викреслили зі списку запрошених на урочистий бенкет у Вашингтоні. В інших своїх твітах хазяїн Білого дому назвав Даррока "тупим типом" та "набундюченим бовдуром". 

Дивитись відео 05:43

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Kim Darroch

Британський посол у США йде у відставку після скандалу з Трампом 10.07.2019

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде співпрацювати з британським послом Кімом Дарроком після витоку листування дипломата. У Лондоні висловили жаль через цей крок посла.

Iran Religionsführer Ali Chamenei

Верховний лідер Ірану побачив у президентстві Трампа ознаки занепаду США 04.06.2019

Те, що така особа як Дональд Трамп опинилася біля керма Сполучених Штатів, свідчить про занепад США, вважає духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Hassan Rohani

Хасан Роухані очікує "позитивних сигналів" щодо ядерної угоди 15.06.2019

Попри санкції Іран і надалі дотримується пунктів ядерної угоди, однак у разі браку "позитивних сигналів" з боку інших учасників припинить виконання деяких зобов'язань, наголосив Хасан Роухані.

Реклама

Докладно

Karikatur Sergey Elkin - Wahlkampf Ukraine

Очима карикатуриста: Кому - кастрація, кому - люстрація

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на суперечливий законопроєкт Зеленського про люстрацію за тиждень до виборів.  

Засновник та керівник Facebook Марк Цукерберг

Facebook оштрафують у США на 5 мільярдів доларів

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів погодила штраф у 5 мільярдів доларів для Facebook через витік даних.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  