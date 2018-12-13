 Трамп визначився із новим керівником апарату Білого дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

Трамп визначився із новим керівником апарату Білого дому

Нинішній керівник апарату Білого дому США Джон Келлі покине цю посаду до кінця року. Цей пост займе Мік Малвейні, повідомив Дональд Трамп.

Главою апарату Білого дому стане Мік Малвейні

Главою апарату Білого дому стане Мік Малвейні

Президент США Дональд Трамп оголосив, що призначить главою апарату Білого дому Міка Малвейні, який зараз займає посаду директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому. Про це він повідомив у своєму Twitter у п'ятницю, 14 листопада. Нинішній керівник апарату Джон Келлі покине цю посаду до кінця року, раніше він сам оголосив про свою відставку.

"Мік виконав видатну роботу в адміністрації і я з нетерпінням чекаю, коли ми будемо працювати з ним на повну силу і зробимо Америку знову великою! Джон залишиться на своєму посту до кінця року. Він - великий патріот, і я хочу особисто подякувати йому за службу", - написав Трамп.

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Зараз Малвейні, який вважається прихильником жорсткої фінансової дисципліни, очолює адміністративно-бюджетне управління Білого дому. Працюючи на цій посаді, пише американське видання Politico, Малвейні отримав прізвисько "Мік-Ніж" - тому що постійно прагнув скоротити різні статті соціальних витрат. За інформацією видання, він також відомий своїми консервативними політичними переконаннями і навіть називає себе "божевільним правим". Раніше 51-річний політик-республіканець обирався до Конгресу США від штату Кароліна. 

Глави апарату Білого дому вже тричі змінювалися під час президентства Дональда Трампа. Влітку цей пост покинув Райнс Прібус, раніше був звільнений Деніс Макдоноу, який пропрацював на цій посаді чотири роки під час другого терміну президентства Барака Обами.

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