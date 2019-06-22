 Трамп визначився з новою прессекретаркою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп визначився з новою прессекретаркою

Директоркою зі зв'язків з громадськістю у Білому домі стане Стефані Грішем, котра була представницею першої леді США.

Стефані Грішем

Стефані Грішем

Представниця першої леді США Стефані Грішем призначена на посаду прессекретарки Білого дому. Про це заявила у вівторок, 25 червня, дружина президента США Меланія Трамп. "Я рада повідомити, що Стефані Грішем буде наступною представницею Білого дому та директоркою зі зв'язків з громадськістю", - написала вона у Тwitter.

Дружина Дональда Трампа наголосила, що Грішем була з родиною Трампів з вересня 2015 року, і вважає, що кращих за неї претендентів на посаду не було.

DW.COM

Речниця Білого дому опублікувала відео, на якому репортер CNN Джим Акоста задає питання президенту, в той час як співробітниця адміністрації намагається забрати в нього мікрофон. Відео виявилось відредагованим. (09.11.2018)

Професорка психіатрії з Єля розповіла CNN, що вона проконсультувала конгресменів про можливі психічні розлади президента США. У Білому домі подібні заяви вважають "ганебними і смішними". (05.01.2018)

Грішем почне виконувати обов'язки прессекретарки Білого дому з 1 липня.

Як повідомлялось, 13 червня Трамп несподівано оголосив, що наприкінці червня посади прессекретарки іде 36-річна Сара Сандерс - дочка відомого політика-республіканця і колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі. Вона очолювала пресслужбу Білого дому з липня 2017 року, змінивши на цій посаді Шона Спайсера. Спостерігачі зазначають, що брифінги для преси, котрі раніше проходили щодня, за Сандерс майже припинилися. Крім того, жінці закидали маніпуляції у спілкуванні з журналістами.  

Дивитись відео 04:07

Навіщо Трампу балачки про "фейкові новини"? (17.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Навіщо Трампу балачки про "фейкові новини"? (17.01.2018)  

Також за темою

Gaza-City Zerstörungen nach Luftangriffen aus Israel

Білий дім представив план розвитку Палестинських територій 22.06.2019

Інвестиції обсягом 50 мільярдів доларів планується направити на розвиток охорони здоров'я, освіти, сільського господарства, туризму та енергопостачання на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.

Trump startet offiziell US-Wahlkampf für 2020

Коментар: Дональд Трамп знову йде на вибори - і може перемогти 19.06.2019

Те, що Дональд Трамп переконаний у переобранні, не повинно дивувати. Він може відкидати реальність, щоб подати своє президентство як успішне, але наївно думати, що він скоро залишить Білий дім, вважає Ненсі Ісенсон.

Großbritannien Staatsbankett zum Besuch des US-Präsidenten Trump

Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності 04.06.2019

Під час банкету у Букінгемському палаці британська королева та американський президент наголосили на спільних для обох країн цінностях. Нині Трамп має зустрітися з британською прем'єр-міністеркою.

Реклама

Докладно

Österreich Dmitri Firtasch vor dem Oberlandesgericht Wien (picture alliance/picturedesk/G. Schneider)

Дмитро Фірташ як жертва політичної кризи в Австрії

Ще ніколи за п'ять років юридичної боротьби ситуація не була настільки критичною для олігарха.  

Країни ЄС з найнижчими і найвищими цінами на харчі та напої

Найдорожчі та найдешевші для життя країни Євросоюзу

Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  