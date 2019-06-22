Трамп визначився з новою прессекретаркою

Представниця першої леді США Стефані Грішем призначена на посаду прессекретарки Білого дому. Про це заявила у вівторок, 25 червня, дружина президента США Меланія Трамп. "Я рада повідомити, що Стефані Грішем буде наступною представницею Білого дому та директоркою зі зв'язків з громадськістю", - написала вона у Тwitter.

Дружина Дональда Трампа наголосила, що Грішем була з родиною Трампів з вересня 2015 року, і вважає, що кращих за неї претендентів на посаду не було.

Грішем почне виконувати обов'язки прессекретарки Білого дому з 1 липня.

Як повідомлялось, 13 червня Трамп несподівано оголосив, що наприкінці червня посади прессекретарки іде 36-річна Сара Сандерс - дочка відомого політика-республіканця і колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі. Вона очолювала пресслужбу Білого дому з липня 2017 року, змінивши на цій посаді Шона Спайсера. Спостерігачі зазначають, що брифінги для преси, котрі раніше проходили щодня, за Сандерс майже припинилися. Крім того, жінці закидали маніпуляції у спілкуванні з журналістами.