Трамп визнав, що під час зустрічі його сина з юристкою з Росії йшлося про Клінтон

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував інформацію про зустріч у 2016 році свого сина Дональда-молодшого з російською адвокаткою Наталею Весельницькою, ймовірно пов'язаною з Кремлем. Він заперечив інформацію ЗМІ, що інформація про дану зустріч його стривожила.

"Сенс зустрічі полягав у отриманні інформації про опонента, все це було абсолютно законно, так завжди роблять у політиці", - написав Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter у неділю, 6 серпня, додавши, що він особисто про цю зустріч не знав.

Зустріч сина Трампа з Весельницькою є важливою частиною розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, котрий вивчає ймовірні зв'язки президента США з Росією. Раніше син Трампа пояснював, що зустрічався з російською адвокаткою з метою отримати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон, яка була суперницею Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Дональд Трамп-молодший опублікував своє електронне листування щодо можливих зв'язків із Росією з метою продемонструвати, що в жодні змови з російською владою не вступав. У згаданих листах йшлося й про зустріч із російською адвокаткою Весельницькою. Згідно із заявою Трампа-молодшого, оприлюдненою після публікації листування, темою розмови було усиновлення російських дітей.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) з весни 2017 року розслідує ймовірну змову між представниками російської влади та команди Трампа напередодні президентських виборів у США 2016 року. Розслідуванням опікується спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер. Американські спецслужби закидають росіянам спроби вплинути на результат президентських виборів у США, щоб привести до влади Дональда Трампа. До своїх розслідувань у так званій "російській справі" долучилися й кілька комітетів Конгресу США.