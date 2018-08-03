 Трамп визнав, що під час зустрічі його сина з юристкою з Росії йшлося про Клінтон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Трамп визнав, що під час зустрічі його сина з юристкою з Росії йшлося про Клінтон

Трамп заявив, що не знав про зустріч свого сина в 2016 році з російською адвокаткою. Факт зустрічі не викликає у президента занепокоєння.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував інформацію про зустріч у 2016 році свого сина Дональда-молодшого з російською адвокаткою Наталею Весельницькою, ймовірно пов'язаною з Кремлем. Він заперечив інформацію ЗМІ, що інформація про дану зустріч його стривожила.

"Сенс зустрічі полягав у отриманні інформації про опонента, все це було абсолютно законно, так завжди роблять у політиці", - написав Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter у неділю, 6 серпня, додавши, що він особисто про цю зустріч не знав.

Зустріч сина Трампа з Весельницькою є важливою частиною розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, котрий вивчає ймовірні зв'язки президента США з Росією. Раніше син Трампа пояснював, що зустрічався з російською адвокаткою з метою отримати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон, яка була суперницею Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Дональд Трамп-молодший опублікував своє електронне листування щодо можливих зв'язків із Росією з метою продемонструвати, що в жодні змови з російською владою не вступав. У згаданих листах йшлося й про зустріч із російською адвокаткою Весельницькою. Згідно із заявою Трампа-молодшого, оприлюдненою після публікації листування, темою розмови було усиновлення російських дітей.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) з весни 2017 року розслідує ймовірну змову між представниками російської влади та команди Трампа напередодні президентських виборів у США 2016 року. Розслідуванням опікується спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер. Американські спецслужби закидають росіянам спроби вплинути на результат президентських виборів у США, щоб привести до влади Дональда Трампа. До своїх розслідувань у так званій "російській справі" долучилися й кілька комітетів Конгресу США.

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