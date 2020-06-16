Трамп виводить війська США з Німеччини. Як це відбуватиметься

Оголошення про виведення американських військ з Німеччини не було несподіванкою. Протягом року колишній посол США у Німеччині Річард Гренелл та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп періодично погрожували "покарати" Німеччину, яка, на думку Білого дому, "забуває про обов'язки та порушує правила", витрачаючи занадто мало на оборону. Уряд ФРН офіційно дізнався про рішення щодо можливого виведення військ у день його ухвалення цього понеділка. Союзників по НАТО про це навіть не поінформували. Принаймні так можна було зрозуміти відповідь генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга на запитання кореспондента DW під час брифінгу у вівторок. "Минулого тижня це було непідтвердженим повідомленням у ЗМІ. Тепер ми маємо підтвердження", - заявив Столтенберг. Він казав про коротку заяву, яку президент Трамп напередодні зробив з цього приводу у відповідь на запитання журналіста. "Як і коли все це буде реалізовано, досі не зрозуміло. Тому важливо, аби ми у НАТО вели про це діалог", - прокоментував слова президента США генсек альянсу під час виступу у Брюсселі. Мовляв, зміни у контингенті не є чимось новим та відбуваються постійно. Але те, що Трамп за три хвилини встиг сказати щодо цього рішення залишило багато запитань.

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Дональд Трамп постійно скаржився Анґелі Меркель на недостатність військових видатків Німеччини

Скільки солдатів мусять залишити Німеччину?

За словами Трампа, зараз на території ФРН перебувають 52 тисячі американських вояків, а він хоче скоротити цю кількість на половину - до 25 тисяч. Насправді ж, за даними Пентагону у Німеччині перебуває 34,5 тисячі солдатів та близько 17 тисяч цивільних співробітників американської армії. Якщо на 25 тисяч зменшувати лише кількість вояків, то їх залишиться 9,5 тисяч. Втім точний склад американського контингенту у ФРН постійно змінюється, адже підрозділи змінюють одне одного і під час такої ротації іноді перебувають у Німеччині одночасно. Також на тимчасовій основі, під час навчань НАТО, на полігоні Графенвер можуть перебувати й більше вояків.

Які підрозділи армії США розміщені у Німеччині?

Сполучені Штати мають велику військово-повітряну базу Рамштайн, яка є передусім перевалочним пунктом для операцій на Близькому Сході, Афганістані, Іраку чи Африці. Поблизу, у містечку Ландштуль, розміщено великий американський військовий шпиталь. У Вісбадені та Штуттгарті знаходяться командні пункти контингентів у Африці та Європі. У Графенвері - найбільший полігон НАТО. У Шпангдалемі розташована ескадрилья винищувачів F-16. Ці підрозділи є частиною оборонної інфраструктури НАТО у Європі. Великих бойових підрозділів, задачею яких є захист Німеччини, попри переконання Трампа у зворотному, у країні немає. Перекинути чи вивести наявні сили, на думку військових експертів, хоч і можливо, але дуже дорого. З військової та стратегічної точки зору, послаблення присутності має мало сенсу.

Чому США виводять військових?

Дональд Трамп називає Німеччину "деліквентною", що можна перекласти як "злодійкувата" чи "така, що не виконує обіцянок та порушує правила". І президент США не приховує, що вивід військових - це політична акція покарання. "Ми зменшимо до 25 тисяч і подивимося, що далі буде", - заявив він у понеділок. Німеччина вже давно муляє око Вашингтону у торговельних питаннях, зокрема через профіцит зовнішньої торгівлі та купівлю газу у Росії. Вірогідно, тепер зменшенням контингенту Берлін хочуть змусити змінити свою торговельну політику.

Американський військовий госпіталь у місті Ландштуль в Німеччині

Хто має платити за контингент США?

У НАТО чинним є принцип, згідно з яким, кошти на розміщення військ та проведення військових операцій лягають на плечі країни, якій належать солдати. Тобто усі видатки на розміщення американських військових по всій Європі покриваються з бюджету США. У 2019 році з кишені американських платників податків на це пішло близько 30 мільярдів євро. Це близько п'яти відсотків від бюджету Пентагону. Тому слова Трампа про те, що за розміщення солдатів Німеччина заборгувала США мільярди доларів, є помилковими. Кожна країна-член альянсу платить за своїх вояків самостійно. Німецький контингент у Афганістані, наприклад, оплачується з бюджету ФРН, а не НАТО.

Чи мають країни-члени альянсу борги перед НАТО?

Припущення президента Трампа про те, що Німеччина та інші члени НАТО дурили альянс роками і тепер накопичили перед ним мільярди доларів боргів також важко чимось підтвердити. Кожна країна-член сама формує оборонний бюджет. НАТО не є клубом чи спілкою, для участі у якій необхідно платити "членські внески". У альянсу є лише порівняно невеликий бюджет - 2,1 мільярда євро щорічно, які витрачаються на штаб-квартиру та інфраструктуру. У нього США та Німеччина з 2021 року будуть платити однакову частку у 16 відсотків. Решта ж розподіляється серед інших 27 членів НАТО.

Оборонні витрати на рівні двох відсотків?

У 2014-му, тобто ще до обрання Трампа президентом, держави НАТО зобов'язалися до 2024 року збільшити свої оборонні видатки на два відсотки від їхнього внутрішнього валового продукту. Німеччина вірогідно не досягне цієї мети, і лише у 2031 році почне витрачати на оборону два відсотки від ВВП. Втім станом на зараз лише вісім членів НАТО долають двовідсотковий бар'єр. Усі інші впевнено прямують до цього, постійно наголошує Єнс Столтенберг. Тому закид Трампа, що Німеччина занадто повільно збільшує свій оборонний бюджет, відповідають істині. Та в абсолютних цифрах уже сьогодні Німеччина має другий за розміром обсяг відповідних видатків у альянсі. Але, згідно з логікою НАТО, ті мільярди, яких не вистачає для досягнення показника у два відсотки, жодним чином не є "боргами", які хтось має сплатити США. Про розподіл обов'язків у НАТО тією чи іншою мірою сперечаються з моменту заснування організації.

Державний секретар США Майк Помпео відвідує військові навчання на полігоні Графенвер

Яблука чи груші?

Порівняння оборонних видатків всередині НАТО є складним, бо кожна держава сплачує зі свого бюджету за виконання різних завдань. Ці видатки можуть не мати нічого спільного з НАТО чи військовою потугою. Греція та Туреччина мають відносно великі видатки, бо через невирішені територіальні конфлікти постійно перебувають у холодному протистоянні між собою. Франція зараховує до військового бюджету гроші, що йдуть на утримання пожежників. У Німеччині ці видатки включають пенсії для колишніх військовослужбовців. США витрачають на військових 3,42 відсотки ВВП, це на 0,3 відсотка менше, ніж у 2014 році. Але з грошей, що йдуть на розташовані за кордоном американські контингенти, ледве половина витрачається на виконання завдань, які належать до задач НАТО у вузькому їх розумінні - такими є висновки консалтингової фірми McKinsey. Тобто частка американських витрат на НАТО знаходиться на рівні 1,7 відсотка від ВВП. Якщо рахувати таким чином, то й США не виконують узгоджену членами альянсу мету витрачати на спільну оборону два відсотки від ВВП країни.

Трамп приніс альянсу 140 мільярдів євро?

Американський президент, який не вирізняється сором'язливістю, запевняв у понеділок, що він зумів домогтися, аби члени НАТО з 2016 року збільшили свої видатки на оборону приблизно на 140 мільярдів євро. Тому, мовляв, генеральний секретар Єнс Столтенберг є його найбільшим прихильником. Однак у грудні торік сам Столтенберг трохи по-іншому представив ситуацію під час останнього саміту НАТО у Лондоні. Номінально оборонні бюджети й справді виросли на 140 мільярдів євро, але це зобов'язання було узгоджене ще у 2014 році. Втім тодішній президент Барак Обама на відміну від Трампа не скаржився так голосно на європейців, які, як "зайці" у трамваї, не платять за привілеї користуватися захистом американської військової потуги.