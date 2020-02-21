 Трамп анонсував підписання незабаром угоди з талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Трамп анонсував підписання незабаром угоди з талібами

Мирна угода з ісламістським рухом "Талібан" буде підписана "скоро", заявив американський президент Дональд Трамп. На заході буде присутній держсекретар США Майк Помпео.

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що США скоро підпишуть угоду з "Талібаном"

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планується підписати мирну угоду з радикальним ісламістським рухом "Талібан". На заході має бути присутній держсекретар США Майк Помпео, повідомив глава Білого дому у п'ятницю, 28 лютого. Тим часом міністр оборони США Марк Еспер буде займатися опрацюванням спільної декларації з урядом Афганістану.

Якповідомляє агенція dpa, підписання очікується в Досі у суботу, 29 лютого.

Трамп наголосив, що США "досягають істотного прогресу" у процесі припинення участі у війні в Афганістані і повернення американських військових додому. Він також закликав талібів та афганський уряд "використати цю можливість для миру".

"Зрештою, народ Афганістану буде вирішувати своє майбутнє. Тому ми закликаємо афганський народ скористатися цією можливістю для миру та нового майбутнього для своєї країни", - наголосив Трамп.

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Це вже не перша спроба Вашингтона укласти мирну угоду з ісламістським рухом. У 2019 році США вже проводили кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

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