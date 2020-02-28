 Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

Дональд Трамп заявив про "негайне" виведення військ США з Афганістану. Крім того, до весни 2021 року країну мають залишити решта іноземних військ. Це стане можливим, якщо таліби дотримуватимуться мирної угоди із США.

Дональд Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

Дональд Трамп анонсував "негайне" виведення військ з Афганістану

Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.

DW.COM

Американський президент з огляду на досягнуті домовленості з "Талібаном" заявив про намір скоротити до 8600 солдатів контингент США в Афганістані. При цьому Дональд Трамп обіцяє тримати регіон у полі зору. (25.02.2020)

Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух "Талібан". Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами. (28.07.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

США зобов'язуються скоротити чисельність своїх солдатів із нині дислокованих там 13 до 8, 6 тисячі протягом 135 днів. Очікується, що кількість міжнародних військ також пропорційно зменшиться. За цей час також мають закрити п'ять баз.

Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".

Це, зокрема, означатиме виведення з Афганістану німецьких військових, які перебувають там вже понад 19 років. Наразі там дислоковані близько 1200 солдатів.

Повне виведення усіх іноземних військ з країни можливе лише за умови дотримання ухваленої угоди. Водночас, якщо таліби не дотримуватимуться обіцянок, США "повернуться із силою, яку ще ніколи не бачили", попередив Трамп.

Крім того, він заявив, що хоче особисто зустрітися з лідерами талібів "у не надто далекому майбутньому". Водночас президент США не повідомив про місце та час зустрічі.

Окрім того, передбачається, що афганський уряд та таліби до 10 березня обміняються тисячами ув'язнених осіб перед початком внутрішньоафганських переговорів.

Нова спроба укладення миру з талібами

Нагадаємо, 29 лютого США та афганський ісламістський рух "Талібан"  підписали мирну угоду, яка має покласти край війні в Афганістані, що триває вже 18 років. 

Це вже не перша спроба Вашингтона укласти мирну угоду з ісламістським рухом. У 2019 році США проводили кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, президент США Дональд Трамп заявив про призупинення переговорів. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Раніше вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів. 

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Угода має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. В найближчі місяці кількість американських військових у країні скоротиться до 8,6 тисячі, а згодом США та союзники обіцяють вивести усі свої сили.

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