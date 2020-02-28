Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.

США зобов'язуються скоротити чисельність своїх солдатів із нині дислокованих там 13 до 8, 6 тисячі протягом 135 днів. Очікується, що кількість міжнародних військ також пропорційно зменшиться. За цей час також мають закрити п'ять баз.

Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".

Це, зокрема, означатиме виведення з Афганістану німецьких військових, які перебувають там вже понад 19 років. Наразі там дислоковані близько 1200 солдатів.

Повне виведення усіх іноземних військ з країни можливе лише за умови дотримання ухваленої угоди. Водночас, якщо таліби не дотримуватимуться обіцянок, США "повернуться із силою, яку ще ніколи не бачили", попередив Трамп.

Крім того, він заявив, що хоче особисто зустрітися з лідерами талібів "у не надто далекому майбутньому". Водночас президент США не повідомив про місце та час зустрічі.

Окрім того, передбачається, що афганський уряд та таліби до 10 березня обміняються тисячами ув'язнених осіб перед початком внутрішньоафганських переговорів.

Нова спроба укладення миру з талібами

Нагадаємо, 29 лютого США та афганський ісламістський рух "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край війні в Афганістані, що триває вже 18 років.

Це вже не перша спроба Вашингтона укласти мирну угоду з ісламістським рухом. У 2019 році США проводили кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, президент США Дональд Трамп заявив про призупинення переговорів. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Раніше вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.