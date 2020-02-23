Трамп анонсував значне скорочення військового контингенту в Афганістані

Президент США Дональд Трамп з огляду на домовленість з радикальним ісламістським рухом "Талібан" щодо зниження рівня насильства в Афганістані заявив про намір скоротити американський контингент там до 8600 солдатів. Про це Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, під час візиту до індійської столиці Нью-Делі, повідомляє інформагенція dpa.
"Ми скоротимо (кількість солдатів. - Ред.) до 8600 і, виходячи з цього, ухвалимо рішення, яким буде кінцевий результат", - наголосив американський президент. За його словами, "після 19 років" він би "залюбки повернув наших молодих людей додому". У той же час очільник Білого дому наголосив, що, у разі, якщо "щось станеться" після виведення американських військ, США завдадуть "жорсткого удару". Крім того, він додав, що США і надалі планують тримати регіон у полі зору та "завжди" матимуть там свої спецслужби.
Як зазначається, Трамп уже висловлював подібні наміри під час відвідин американського контингенту в листопаді минулого року. Наразі в Афганістані розміщені від 12 до 13 тисяч американських військовослужбовців.
Не перша домовленість
21 лютого США і таліби домовилися про семиденне зниження рівня насильства в Афганістані. Якщо тимчасове припинення вогню буде дотримане, то 29 лютого США та "Талібан" планують підписати широку угоду. Вона має передбачати не лише виведення американських війск, а й ознаменувати початок внутрішньоафганських мирних переговорів.
У 2019 році Вашингтон вже проводив кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.
За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк