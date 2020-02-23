Трамп анонсував значне скорочення військового контингенту в Афганістані

Президент США Дональд Трамп з огляду на домовленість з радикальним ісламістським рухом "Талібан" щодо зниження рівня насильства в Афганістані заявив про намір скоротити американський контингент там до 8600 солдатів. Про це Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, під час візиту до індійської столиці Нью-Делі, повідомляє інформагенція dpa.

"Ми скоротимо (кількість солдатів. - Ред.) до 8600 і, виходячи з цього, ухвалимо рішення, яким буде кінцевий результат", - наголосив американський президент. За його словами, "після 19 років" він би "залюбки повернув наших молодих людей додому". У той же час очільник Білого дому наголосив, що, у разі, якщо "щось станеться" після виведення американських військ, США завдадуть "жорсткого удару". Крім того, він додав, що США і надалі планують тримати регіон у полі зору та "завжди" матимуть там свої спецслужби.

Як зазначається, Трамп уже висловлював подібні наміри під час відвідин американського контингенту в листопаді минулого року. Наразі в Афганістані розміщені від 12 до 13 тисяч американських військовослужбовців.

Не перша домовленість

21 лютого США і таліби домовилися про семиденне зниження рівня насильства в Афганістані. Якщо тимчасове припинення вогню буде дотримане, то 29 лютого США та "Талібан" планують підписати широку угоду. Вона має передбачати не лише виведення американських війск, а й ознаменувати початок внутрішньоафганських мирних переговорів.

У 2019 році Вашингтон вже проводив кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.