 Трамп анонсував значне скорочення військового контингенту в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Трамп анонсував значне скорочення військового контингенту в Афганістані

Американський президент з огляду на досягнуті домовленості з "Талібаном" заявив про намір скоротити до 8600 солдатів контингент США в Афганістані. При цьому Дональд Трамп обіцяє тримати регіон у полі зору.

президент США Дональд Трамп виступає під час візиту до Індії

Дональд Трамп виступає під час візиту до Індії

Президент США Дональд Трамп з огляду на домовленість з радикальним ісламістським рухом "Талібан" щодо зниження рівня насильства в Афганістані заявив про намір скоротити американський контингент там до 8600 солдатів. Про це Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, під час візиту до індійської столиці Нью-Делі, повідомляє інформагенція dpa.

"Ми скоротимо (кількість солдатів. - Ред.) до 8600 і, виходячи з цього, ухвалимо рішення, яким буде кінцевий результат", - наголосив американський президент. За його словами, "після 19 років" він би "залюбки повернув наших молодих людей додому". У той же час очільник Білого дому наголосив, що, у разі, якщо "щось станеться" після виведення американських військ, США завдадуть "жорсткого удару". Крім того, він додав, що США і надалі планують тримати регіон у полі зору та "завжди" матимуть там свої спецслужби.

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За час відновлювальних робіт в Афганістані з 2002 року загинули або дістали поранень понад 5 тисяч осіб, підрахували у США. (11.02.2020)

Жителі Афганістану святкують початок часткового припинення вогню, досягнутого між США і талібами. Якщо ця домовленість протриває тиждень, США і радикальний рух "Талібан" зможуть підписати мирну угоду. (23.02.2020)

Як зазначається, Трамп уже висловлював подібні наміри під час відвідин американського контингенту в листопаді минулого року. Наразі в Афганістані розміщені від 12 до 13 тисяч американських військовослужбовців.

Не перша домовленість

21 лютого США і таліби домовилися про семиденне зниження рівня насильства в Афганістані. Якщо тимчасове припинення вогню буде дотримане, то 29 лютого США та "Талібан" планують підписати широку угоду. Вона має передбачати не лише виведення американських війск, а й ознаменувати початок внутрішньоафганських мирних переговорів.

У 2019 році Вашингтон вже проводив кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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