 Трампу закидають расизм після випаду на адресу конгресменок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Трампу закидають расизм після випаду на адресу конгресменок

Демократи обурені твітом Трампа, де він пропонує конгресменкам-демократкам не радити, як керувати урядом США, а їхати до країн свого походження.

Конгресменки Александрія Окасіо-Кортез, Айанна Пресслі та Рашида Тлаіб

Конгресменки Александрія Окасіо-Кортез, Айанна Пресслі та Рашида Тлаіб

Президента США Дональда Трампа звинуватили в расизмі після випаду на адресу кількох конгресменок-демократок. Трамп у неділю, 14 липня, різко розкритикував у своєму Twitter групу представниць Демократичної партії у Конгресі. Він зокрема заявив, що деяким "прогресивним" конгресменкам-демократкам, котрі походять з країн із "корумпованими і нездатними" урядами, аніж радити, як "керувати урядом" США, слід повернутися назад та "допомагати полагодити цілковито зруйновані і заражені криміналом місця, звідки вони приїхали".

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Джерела ЗМІ стверджують, що на закритій нараді з питань імміграції президент США Дональд Трамп назвав низку країн Африки "брудними дірами". Конгресмени висловлюють обурення з цього приводу. (12.01.2018)

Дональд Трамп оголосив, що йтиме на другий термін президенства і застеріг прихильників від опонентів з Демократичної партії. (19.06.2019)

Претенденти на право стати кандидатом від демократів на президентських виборах США наступного року провели телевізійні дебати.Вони різко критикували як Дональда Трампа, так і одне одного. (28.06.2019)

Закиди Трампа викликали бурхливу критику з боку демократів, котрі назвали вислови президента "расистськими і огидними". "Будемо відверті щодо того, що означає цей злий коментар: расистську і ксенофобську атаку на конгресменок від Демократичної партії", - написала у своєму Twitter сенаторка Елізабет Воррен. А спікерка Палати представників Ненсі  Пелосі зазначила, що Дональд Трамп хоче "зробити Америку знову білою".

Як зазначає агенція новин AP, найбільш ймовірно, що закиди Трампа були спрямовані проти конгресменок Александрії Окасіо-Кортес, Ільхан Омар, Аянни Пресслі та Рашиди Тлаіб. Всі вони мають міграційне коріння, проте поза межами США народилася лише конгресменка від Міннесоти Ільхан Омар, котра також є першою в історії темношкірою мусульманкою в Конгресі США.

Окасіо-Кортез швидко відреагувала на закиди Трампа у Twitter. "Пане президенте, країна звідки я родом і країна, котрій всі ми присягали, - це Сполучені Штати", - заявила конгресменка від штату Нью-Йорк.

Дональду Трампу вже не вперше закидають схильність до расистських поглядів.

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