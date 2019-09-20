Трампа звинувачують у приховуванні доповідної записки спецслужб щодо України

ЗМІ у Сполучних Штатах активно обговорюють скандал навколо таємничої доповідної записки одного зі співробітників спецслужб, в якій йшлося, імовірно, про Україну. Небажання керівництва спецслужб і Білого дому розкривати зміст доповідної підживлює чутки і спекуляції.

"Тривожна пропозиція Трампа"

Видання The Washington Post у четверг, 19 вересня, з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомило, що один зі співробітників спецслужб надав спеціальному інспекторові щодо перевірки можливих порушень і зловживань доповідну, в якій йдеться буцімто про Україну. Автором доповідної буцімто є співробітник спецслужб, який працює у Білому домі. Він, за інформацією видання, у своїй доповідній заявив, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". The Washington Post посилається на інформацію від двох колишніх співробітників спецслужб.

Водночас, інспектор відмовився розкрити зміст доповідної членам комісії Конгресу з питань діяльності спецслужб, хоча мав це зробити за законом, констатують ЗМІ. "Хоча і незрозуміло, яким саме чином інформація у доповідній стосується України", зауважує, зокрема, The New York Times, одразу постали запитання про те, які саме справи президент Дональд Трамп має з керівництвом України. За кілька тижнів до того, як з'явилася таємнича доповідна, Дональд Трамп мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, пишуть журналісти. Зміст цієї розмови достеменно невідомий і Білий дім відмовляється його розкривати.

Компромат на Байдена в обмін на допомогу?

Демократи у Конгресі роблять припущення, що під час розмови Трампа і Зеленського йшлося, зокрема, про військову допомогу, як засіб тиску на українське керівництво з метою отримання компромату на колишнього віце-президента США Джо Байдена. Цього ветерана Демократичної партії вважають головним потенційним опонентом Трампа на наступних президентських виборах.

Військова допомога Україні невдовзі таки була виділена. Утім, демократи, повідомляє The New York Times, припускають, що тривала затримка зі схваленням військової допомоги пояснюється саме шантажем з Боку Трампа. Конгресмени від демократів вважають, що в обмін на допомогу господар Білого дому міг вимагати компромат на Байдена.

Руді Джуліані вмовляв екс-генпрокурора Луценка зібрати компромат на опонентіа Трампа

Син колишнього віце-президента Хантер Байден 2014 року був призначений членом ради директорів компанії Burisma - найбільшої компанії з видобутку газу в Україні. Провідні республіканці, зокрема екс-мер Нью-Йорка і адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані, називають призначення Байдена-молодшого в Україні "частиною корупційної схеми", не уточнюючи її зміст. У нещодавньому інтерв’ю CNN Джуліані спершу спростовував, але зрештою визнав, що звертався до представників українського керівництва з проханням розслідувати діяльність Хантера Байдена в Україні. Навесні Джуліані планував візит до Києва і зустріч з тодішнім генпрокурором Юрієм Луценком. Утім, зрештою скасував візит, звинувативши у протидії його спробам "розслідувати корупцію" в Україні "оточення Зеленського".