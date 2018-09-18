 Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.09.2018

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Європа

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Поки що німецькими трамваями керують не роботи, а водії, проте через кілька років стрімкий розвиток технологій може все змінити

Поки що німецькими трамваями керують не роботи, а водії, проте через кілька років стрімкий розвиток технологій може все змінити

Це перший у світі безпілотний трамвай. Ситуацію на дорозі він оцінює завдяки радарам, сканерам і камерам, які передають інформацію у бортовий комп’ютер. Поява такого транспорту на дорогах, як розраховують у міській владі Потсдама, дозволить впорядкувати рух і знизити кількість ДТП.

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Трамвай без водія. У німецькому Потсдамі випробовують перший у світі безпілотний трамвай. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

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Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай без водія розпізнає пішоходів, автомобілі та сигнали світлофора та зупиняється на потрібних зупинках. 

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