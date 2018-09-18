Європа

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Поки що німецькими трамваями керують не роботи, а водії, проте через кілька років стрімкий розвиток технологій може все змінити

Це перший у світі безпілотний трамвай. Ситуацію на дорозі він оцінює завдяки радарам, сканерам і камерам, які передають інформацію у бортовий комп’ютер. Поява такого транспорту на дорогах, як розраховують у міській владі Потсдама, дозволить впорядкувати рух і знизити кількість ДТП.

DW.COM