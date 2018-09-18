Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.
Поки що німецькими трамваями керують не роботи, а водії, проте через кілька років стрімкий розвиток технологій може все змінити
Це перший у світі безпілотний трамвай. Ситуацію на дорозі він оцінює завдяки радарам, сканерам і камерам, які передають інформацію у бортовий комп’ютер. Поява такого транспорту на дорогах, як розраховують у міській владі Потсдама, дозволить впорядкувати рух і знизити кількість ДТП.
В естонській столиці Таллінні почали курсувати безпілотні автобуси. Вони безкоштовно перевозитимуть пасажирів шість днів на тиждень. Кожен автобус вміщує, однак, лише вісім пасажирів. (30.07.2017)
Усепроникні інтернет-технології зробили комп'ютерний ярмарок CeBIT схожим на інші галузеві ярмарки. Однак саме цей захід змушує відвідувачів замислитись над майбутнім економіки. (20.03.2017)
До 2021 року на пілотних маршрутах у місті тестуватимуть самохідні автобуси. А нова лінія метро, яку почнуть будувати того ж року, також буде пристосована для потягів без водіїв. (17.12.2016)