Трагедія в Керчі: скорбіємо

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Унаслідок стрілянини у коледжі в Керчі, яку, ймовірно, відкрив один із студентів, загинули люди, десятки зазнали поранень. Сергій Йолкін про те, що відчуває кожен з нас.
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За даними Слідчого комітету РФ, сімнадцять людей загинули, десятки поранені в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму внаслідок стрілянини. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство. (17.10.2018)
За попередніми даними, внаслідок вибуху в політехнічному коледжі в Керчі до десяти людей загинули, десятки дістали поранень. Щодо причин вибуху висуваються різні версії.
За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство.
Прокуратура АРК порушила провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові. Тим часом кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 19.
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