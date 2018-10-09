Україна

Трагедія в Керчі: скорбіємо

Унаслідок стрілянини у коледжі в Керчі, яку, ймовірно, відкрив один із студентів, загинули люди, десятки зазнали поранень. Сергій Йолкін про те, що відчуває кожен з нас.

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