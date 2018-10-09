 Трагедія в Керчі: скорбіємо | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.10.2018

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Україна

Трагедія в Керчі: скорбіємо

Унаслідок стрілянини у коледжі в Керчі, яку, ймовірно, відкрив один із студентів, загинули люди, десятки зазнали поранень. Сергій Йолкін про те, що відчуває кожен з нас.

Karikatur von Sergey Elkin zu Amoklauf in Kertsch

   

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)

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Стрілянина в Керчі: сімнадцятеро людей вбито

За даними Слідчого комітету РФ, сімнадцять людей загинули, десятки поранені в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму внаслідок стрілянини. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство. (17.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)  

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