 То чи буде екстрадиція Фірташа? Аналіз документів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.10.2018

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Європа

То чи буде екстрадиція Фірташа? Аналіз документів

Епопея з екстрадицією Дмитра Фірташа до США добігає кінця. Попри запевнення австрійських адвокатів мільярдера, після рішення Європейського суду у Люксембурзі шанси Фірташа залишитись в Австрії - примарні.

Якщо адвокати Дмитра Фірташа не вигадають ще якийсь карколомний трюк, він найближчим часом може опинитися у США

Якщо адвокати Дмитра Фірташа не вигадають ще якийсь карколомний трюк, він найближчим часом може опинитися у США

Австрійська команда зіркових адвокатів Дмитра Фірташа, безумовно, не дарма їсть свій хліб. Захисники на чолі з колишнім міністром юстиції Австрії Дітером Бемдорфером (Dieter Böhmdorfer) зробили для олігарха, все що могли, затягнувши питання екстрадиції до США на кілька років. Якби не черговий юридичний трюк, Фірташ ще минулого літа міг вилетіти до Сполучених Штатів Америки, де на нього чекає судовий процес за звинуваченням у корупції.

Трюк з хартіями

18 серпня минулого року Дмитро Фірташ подав скаргу до Верховного Суду Австрії, в якій заявив, що його екстрадиція до США буде порушенням прав людини. Суд міг за кілька місяців розглянути цю скаргу і винести своє рішення. Утім, адвокати українця проявили винахідливість: вони у своїй скарзі послалися не на Європейську хартію з прав людини, як це передбачено в таких випадках австрійським законодавством, а на Хартію основних прав Європейського Союзу.

Здавалося би: яка різниця? Документи схожі по суті, лише перший ухвалений під егідою Ради Європи, а другий є складовою законодавства ЄС. Однак саме в документі ЄС знайшлася більш конкретна зачіпка для Фірташа, ніж порушення прав людини. За збігом обставин, незадовго до подачі скарги адвокатами українця, схожа скарга вже надійшла до Верховного суду. І віденські судді попросили європейських колег у Люксембурзі дати тлумачення, чи зобов’язаний він крім Європейської хартії з прав людини за вимогою перевіряти і можливе порушення Хартії основних прав Європейського Союзу.

Зачіпка на півтора року

Скориставшись нагодою, захисники олігарха вбили двох зайців, ще й затягнувши завдяки апеляції до хартії ЄС екстрадицію свого підзахисного ще майже на півтора року. Адже Верховний суд Австрії поставновив дочекатися рішення Європейського суду у Люксембурзі і призупинити екстрадицію.

Досі прецедентів апеляції до хартії ЄС у таких випадкахи не було. Бемдорфер і команда дуже своєчасно підгледіли цей трюк у колег, які декількома місяцями раніше зробили таке подання в інтересах групи бізнесменів, яких засудили за несплату податків.

Це був вже не перший маневр захисту Дмитра Фірташа, який надовго затягнув екстрадицію. 2016 року, наприклад, Конституційний суд Австрії на тривалий час заблокував процес, розглядаючи подання українського олігарха, у якому Фірташ вимагав визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами. Загалом юридична епопея з екстрадицією українця триває вже чотири з половиною роки. 

Очікуване технічне рішення

Саме це суто технічне рішення, яке не мало прямого стосунку до питання екстрадиції Дмитра Фірташа 24 жовтня і виніс Європейський суд. Дива для українського олігарха не сталося і суд вирішив: якщо національне законодавство не зобов’язує керуватися Хартією основних прав Європейського Союзу, то і судді у Люксембурзі зобов’язати до цього не можуть.

Таким чином Дмитро Фірташ фактично втрачає останню соломинку. Як свідчать судові документи, які є в розпорядженні DW, українець у своїй скарзі посилався на статтю 49 Хартії основних прав ЄС. Згідно з цією статтею, ніхто не може бути засуджений за дію, яка на момент вчинення не була незаконною у країні перебування або відповідно до міжнародних правових норм. Теоретично, така аргументація не була позбавлена шансів.

Чи злочин за законами Австрії?

Зрештою, формально підкуп громадянином України чиновників в Індії, а саме це інкримінують Фірташу у США, не є злочином в Австрії, якщо він не був вчинений на території цієї країни. Єдина країна світу, яка має таке екстратериторіальне антикорупційне законодавство - США. Правоохоронні органи цієї країни можуть переслідувати за корупцію у будь-якому куточку світу, якщо для цього було використано будь-що американське: наприклад, якщо зловмисники листувалися за допомогою американської електронної пошти або переказували хабарі через коррахунки у Сполучених Штатах.

Фірташ з австрійськими адвокатами після перемоги у суді першої інстанції у квітні 2015 року

Фірташ з австрійськими адвокатами після перемоги у суді першої інстанції у квітні 2015 року

Однак і ця зачіпка, схоже, мала туманні перспективи. Адже в обох попередніх інстанціях судді визнавали, що запит США відповідає головній вимозі угоди про екстрадицію: сам по собі інкримінований злочин - хабарництво - є злочином, зафіксованим у законодавстві обох країн і карається більше як одним роком в'язниці.

Тепер же навіть цієї слабкої зачіпки - відсутність поняття екстратериторіальної корупції у законодавстві Австрії - у Фірташа немає. Адже після рішення Європейського суду Верховний суд Австрії взагалі не зобов'язаний розглядати це питання і не має на це законних підстав.

DW.COM

Вищий земельний суд Відня відхилив запит Іспанії на екстрадицію Дмитра Фірташа. Як не парадоксально, це лише спрощує питання його екстрадиції до США. Утім, юридичні зачіпки можуть затягнути питання ще на рік. (19.12.2017)

Мільярдер Дмитро Фірташ очікує суду щодо екстрадиції до США за звинуваченнями у корупції. Бізнесмен називає себе заручником протистояння між Вашингтоном і Москвою. Утім, його лінія захисту має слабкі місця. (20.04.2015)

У Чикаго вже чекають

Тим часом захист Дмитра Фірташа у заяві, яку поширили 24 жовтня українські ЗМІ, запевняють: "постанова Суду Європейського союзу від 24 жовтня не змінює правового становища нашого клієнта". Однак попри заяви про сильну юридичну позицію в Австрії, у США на українського олігарха насправді вже півтора року працює ціла команда висококласних адвокатів, яка готується до приїзду Фірташа до США. Невдовзі після рішення Вищого земельного суду Відня від лютого 2017 року про припустимість екстрадиції Фірташа його американська команда адвокатів активно включилася у судовий процес у Чикаго, де ретельно доводить, що епізоди з імовірним підкупом в Індії не підпадають під антикорупційне законодавство Сполучених Штатів.

При цьому американські юристи, вочевидь, очікують прибуття свого клієнта до Чикаго будь-якої миті. У листі від 9 жовтня на адресу чиказького суду, який є в розпорядженні DW, адвокат Фірташа Ден Вебб з посиланням на австрійських адвокатів українця попередив суддю, що "Фірташ може бути виданий у стислі часові рамки після рішення Європейського суду".

Якщо невдовзі Верховний суд заперечить порушення прав людини у випадку екстрадиції Фірташа, останнє слово буде за міністром юстиції Австрії. З огляду на широкі зв’язки українського олігарха в австрійських політичних колах, ситуація вельми делікатна.

 

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

Українська нерухомість Австрії

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Вищий земельний суд Відня відхилив запит Іспанії на екстрадицію Дмитра Фірташа. Як не парадоксально, це лише спрощує питання його екстрадиції до США. Утім, юридичні зачіпки можуть затягнути питання ще на рік.

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