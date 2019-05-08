"Тоттенгем" у драматичному матчі здолав "Аякс" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Лондонський "Тоттенгем" вийшов у фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19 років. У драматичному матчі-відповіді півфінального протистояння ввечері у середу, 8 травня, на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі англійці здолали місцевий "Аякс" 3:2 та завдяки правилу виїзного гола пробилися у вирішальний матч головного клубного турніру Європи. Нагадаємо, що матч у Лондоні минулого тижня закінчився перемогою "Аякса" 1:0.

Амстердамський клуб, який цього року завдяки красивій атакувальній грі вже вибив з турніру мадридський "Реал" та туринський "Ювентус", активніше розпочав матч. Уже на п'ятій хвилині захисник "Аякса" Маттіс де Лігт відкрив рахунок, значно погіршивши шанси лондонців на загальний успіх. Ці шанси, здавалося, остаточно зникли, коли півзахисник амстердамців Хакім Зієх на 35-й хвилині подвоїв рахунок.

Хакім Зієх (ліворуч), здавалося б, остаточно поховав шанси "Тоттенгема"

Однак другий тайм став бенефісом атакувального півзахисника лондонців, бразильця Лукаса Моури. Влучними ударами на 55-й та 59-й хвилинах він зрівняв рахунок. Гра проходила на високих швидкостях, обидві команди створювали велику кількість небезпечних моментів біля воріт суперника. Коли якраз спливла додана арбітром до другого тайму 5-та хвилина, Моура змусив замовкнути вболівальників "Аякса", які вже святкували вихід у фінал Ліги чемпіонів. Ударом приблизно з лінії штрафного майданчика він відправив м'яч у лівий нижній кут воріт суперника.

Гравці "Аякса" після матчу: потрібна нічия була так близько

Таким чином, "Тоттенгем" пішов слідами "Ліверпуля", який напередодні зміг відіграти відставання з першого матчу та пройти каталонську "Барселону". Як і у ліверульців, які грали без Мохаммеда Салаха, у лондонців теж через травму був відсутній провідний форвард команди - Геррі Кейн. Обидві англійські команди зустрінуться у фіналі в Мадриді 1 червня на арені клубу "Атлітіко" - стадіоні "Ванда Метрополітано". Востаннє суто англійський фінал мав місце у 2008-му році в Москві - тоді "Манчестер Юнайтед" здолав у фіналі в серії пенальті "Челсі". Лігу чемпіонів останні три роки вигравав мадридський "Реал".