 Тортури у сепаратистському ув′язненні на Донбасі - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.08.2020

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Політика й суспільство

Тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (відео)

Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу.

Обмін полоненими на Донбасі у квітні 2020 року (Getty Images/Y. Honcharenko)

Обмін полоненими на Донбасі у квітні 2020 року

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:05 Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони 

06:22 Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні

11:05 Про що розповідають колишні в'язні "сепаратистів" "ДНР" 

17:38 Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу

21:47 Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією

 

DW.COM

Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - "Європа у фокусі" (відео)

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Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу. Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією.

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Ukraine Geldscheine (denys_kuvaiev/Fotolia)

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