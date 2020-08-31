Тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:05 Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони

06:22 Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні

11:05 Про що розповідають колишні в'язні "сепаратистів" "ДНР"

17:38 Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу

21:47 Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією