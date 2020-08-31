Тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (відео)

Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:05 Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони
06:22 Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні
11:05 Про що розповідають колишні в'язні "сепаратистів" "ДНР"
17:38 Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу
21:47 Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією
Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.
Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.