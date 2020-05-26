 Тортури в поліції у Кагарлику: підозри ще двом поліцейським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тортури в поліції у Кагарлику: підозри ще двом поліцейським

Після початку розслідування зґвалтування жінки у відділку поліції в Кагарлику стало відомо про інші випадки катувань з боку поліцейських. Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 10 років.

У тортурах в Кагарлику підозрюють ще двох правоохоронців

У тортурах в Кагарлику підозрюють ще двох правоохоронців

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 2 липня, повідомили про підозру в катуванні ще двом правоохоронцям в Кагарлику - оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції у Київській області та ще одному працівнику місцевої поліції. Їх підозрюють в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Слідство встановило, що в ніч на 24 травня оперуповноважений за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої в той час, як його керівник одягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних свідчень періодично затискав дихальну трубку.

Нові факти про катування

Після початку досудового розслідування до ДБР почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. За даними слідства, на початку січня 2020 року співробітники цього відділення поліції, раніше підозрювані в тортурах і зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у скоєнні крадіжок.

Повідомляється, що правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. У поліцейському відділку до них застосовували електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Начальник одного із секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив іще одного громадянина. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За цими фактами слідчі ДБР також повідомили про підозру затриманим у травні оперуповноваженому та начальникові одного з секторів, які наразі перебувають у Київському слідчому ізоляторі. Отже, загалом слідчі ДБР повідомили про підозру вже чотирьом співробітникам Кагарлицького відділення поліції. Наразі вирішується питання про обрання стосовно двох нових підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зґвалтування в Кагарлику

Як повідомлялося, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Також правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у відділі поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою.

26 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом підозрюваним у зґвалтуванні та катуванні поліцейським.

DW.COM

Суд узяв під варту поліцейських із Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні

Двоє підозрюваних у зґвалтуванні та катуванні поліцейських з Кагарлика перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави, вирішив суд. (26.05.2020)  

Також за темою

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Провалена реформа поліції: інцидент у Кагарлику як наслідок 26.05.2020

Зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділку поліції є результатом проваленої реформи органів правопорядку, кажуть експерти. Що пішло не так?

Polizei Ukraine

Відділ поліції в Кагарлику на Київщині розформовано після зґвалтування жінки 25.05.2020

Двох співробітників відділу поліції у Кагарлику, що на Київщині, затримано, вони перебувають у СІЗО. Слідчі ДБР готують підозри.

Khatia Dekanoidze Nationalpolizei Ukraine Porträt

Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео) 27.05.2020

Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.

Реклама

Докладно

Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського

Зеленський та Порошенко потрібні одне одному

Про те, чому Володимир Зеленський все ніяк не може посадити Петра Порошенка, - Сергій Руденко спеціально для DW.  

Більшість інвесторів не планує нових інвестицій в Україну

Більшість інвесторів розчарувалися в Україні

"Індекс інвестиційної привабливості України" засвідчив втрату інтересу до України з боку інвесторів  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  