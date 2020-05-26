Тортури в поліції у Кагарлику: підозри ще двом поліцейським

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 2 липня, повідомили про підозру в катуванні ще двом правоохоронцям в Кагарлику - оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції у Київській області та ще одному працівнику місцевої поліції. Їх підозрюють в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Слідство встановило, що в ніч на 24 травня оперуповноважений за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої в той час, як його керівник одягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних свідчень періодично затискав дихальну трубку.

Нові факти про катування

Після початку досудового розслідування до ДБР почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. За даними слідства, на початку січня 2020 року співробітники цього відділення поліції, раніше підозрювані в тортурах і зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у скоєнні крадіжок.

Повідомляється, що правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. У поліцейському відділку до них застосовували електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Начальник одного із секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив іще одного громадянина. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За цими фактами слідчі ДБР також повідомили про підозру затриманим у травні оперуповноваженому та начальникові одного з секторів, які наразі перебувають у Київському слідчому ізоляторі. Отже, загалом слідчі ДБР повідомили про підозру вже чотирьом співробітникам Кагарлицького відділення поліції. Наразі вирішується питання про обрання стосовно двох нових підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зґвалтування в Кагарлику

Як повідомлялося, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Також правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у відділі поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою.

26 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом підозрюваним у зґвалтуванні та катуванні поліцейським.