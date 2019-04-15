Торнадо в США: щонайменше вісім загиблих

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок потужного торнадо, що пронісся над кількома штатами на півдні США, повідомила влада країни у понеділок, 15 квітня. Серед загиблих - троє дітей.

Зокрема двоє дітей трьох та восьми років загинули в Техасі через те, що на автомобіль, де вони перебували разом з батьками, впало дерево, передає агенція Reuters. Ще один 13-річний хлопчик загинув внаслідок сильної повені в Луїзіані.

Шторм зруйнував багато будинків

В одному з археологічних парків від негоди постраждала група туристів, унаслідок чого одна жінка померла. У Луїзіані рятувальники знайшли одну особу, що загинула через повінь. У штаті Алабама загинув робітник, який брав участь у прибиранні повалених вітром дерев.

У Міссісіпі внаслідок негоди були травмовані 11 людей, повідомив губернатор штату. Також понад 26 тисяч будинків залишились без струму. Шторм спричинив значні руйнування. Містечка Франклін у Техасі та Гамільтон у Міссісіпі були дуже сильно пошкоджені, передає агенція dpa. Остаточна кількість жертв наразі невідома.

Негода прямує на східне узбережжя США

Залишивши по собі значні руйнування, торнадо розвернувся в бік великих міст східного узбережжя, зокрема, Нью-Йорка та Вашингтона, попереджають метеорологи. Через негоду в США були скасовані близько 2,3 тисячі рейсів. Більшість із них в аеропортах Чикаго, Х'юстона, Шарлотта, Піттсбурга, Колумбуса та у великих аеропортах на східному узбережжі.