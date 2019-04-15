 Торнадо в США: щонайменше вісім загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Торнадо в США: щонайменше вісім загиблих

Потужний торнадо пронісся над кількома штатами на півдні США, залишивши по собі руйнування та щонайменше вісім загиблих.

Наслідки торнадо в Міссісіпі

Наслідки торнадо в Міссісіпі

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок потужного торнадо, що пронісся над кількома штатами на півдні США, повідомила влада країни у понеділок, 15 квітня. Серед загиблих - троє дітей.

Зокрема двоє дітей трьох та восьми років загинули в Техасі через те, що на автомобіль, де вони перебували разом з батьками, впало дерево, передає агенція Reuters. Ще один 13-річний хлопчик загинув внаслідок сильної повені в Луїзіані.

Шторм зруйнував багато будинків

Шторм зруйнував багато будинків

В одному з археологічних парків від негоди постраждала група туристів, унаслідок чого одна жінка померла. У Луїзіані рятувальники знайшли одну особу, що загинула через повінь. У штаті Алабама загинув робітник, який брав участь у прибиранні повалених вітром дерев.

У Міссісіпі внаслідок негоди були травмовані 11 людей, повідомив губернатор штату. Також понад 26 тисяч будинків залишились без струму. Шторм спричинив значні руйнування. Містечка Франклін у Техасі та Гамільтон у Міссісіпі були дуже сильно пошкоджені, передає агенція dpa. Остаточна кількість жертв наразі невідома.

Негода прямує на східне узбережжя США

Негода прямує на східне узбережжя США

Залишивши по собі значні руйнування, торнадо розвернувся в бік великих міст східного узбережжя, зокрема, Нью-Йорка та Вашингтона, попереджають метеорологи. Через негоду в США були скасовані близько 2,3 тисячі рейсів. Більшість із них в аеропортах Чикаго, Х'юстона, Шарлотта, Піттсбурга, Колумбуса та у великих аеропортах на східному узбережжі.

DW.COM

Більше двох десятків загиблих унаслідок торнадо в США

Щонайменше 22 людини, серед яких і діти, загинули внаслідок низки торнадо у штатах Алабама та Джорджія. Місцева влада повідомляє про велику кількість поранених та зниклих безвісти. (04.03.2019)  

На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун

Через тайфун в Японії вже евакуйовано кілька сотень тисяч осіб, скасовано сотні авіарейсів. Тайфун "Джебі" може викликати зсуви та повені в країні. (04.09.2018)  

Руйнівний торнадо у Гавані забрав життя трьох осіб, понад 170 травмованих

Унаслідок торнадо в Гавані загинули щонайменше три людини, понад 170 отримали поранення. Багато будинків та комунікацій у кубинській столиці пошкоджені. (28.01.2019)  

Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

Апокаліптичні фільми захоплюють фанатів кіно вже десятки років. Катаклізми, спричинені чи то людиною, чи то гнівом природи. Ніхто більше не може відчувати себе в безпеці. DW згадує найяскравіші стрічки про катастрофи. (17.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

Як ураган "Ірма" лютує у Флориді (11.09.2017)  

Реклама

Докладно

Вибори у Фінляндії

На виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи

Після підрахунку майже 41 відсотка бюлетенів опозиційні соціал-демократи набирають 19,2 відсотка голосів.  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  