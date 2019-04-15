Торнадо в США: щонайменше вісім загиблих

Потужний торнадо пронісся над кількома штатами на півдні США, залишивши по собі руйнування та щонайменше вісім загиблих.
Щонайменше вісім людей загинули внаслідок потужного торнадо, що пронісся над кількома штатами на півдні США, повідомила влада країни у понеділок, 15 квітня. Серед загиблих - троє дітей.
Зокрема двоє дітей трьох та восьми років загинули в Техасі через те, що на автомобіль, де вони перебували разом з батьками, впало дерево, передає агенція Reuters. Ще один 13-річний хлопчик загинув внаслідок сильної повені в Луїзіані.
В одному з археологічних парків від негоди постраждала група туристів, унаслідок чого одна жінка померла. У Луїзіані рятувальники знайшли одну особу, що загинула через повінь. У штаті Алабама загинув робітник, який брав участь у прибиранні повалених вітром дерев.
У Міссісіпі внаслідок негоди були травмовані 11 людей, повідомив губернатор штату. Також понад 26 тисяч будинків залишились без струму. Шторм спричинив значні руйнування. Містечка Франклін у Техасі та Гамільтон у Міссісіпі були дуже сильно пошкоджені, передає агенція dpa. Остаточна кількість жертв наразі невідома.
Залишивши по собі значні руйнування, торнадо розвернувся в бік великих міст східного узбережжя, зокрема, Нью-Йорка та Вашингтона, попереджають метеорологи. Через негоду в США були скасовані близько 2,3 тисячі рейсів. Більшість із них в аеропортах Чикаго, Х'юстона, Шарлотта, Піттсбурга, Колумбуса та у великих аеропортах на східному узбережжі.
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